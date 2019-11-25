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Dolabın altında kalan çocuk hastanelik oldu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen olayda üzerine eşya dolabı düşen 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen olayda üzerine eşya dolabı düşen 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.


Olay, öğle saatlerinde Muratlı Kültür Merkezi'nin kütüphane salonunun girişinde meydana geldi. İddiaya göre Atatürk İlkokulu 2-B sınıfı öğrencisi M.Ç.'nin üzerine kütüphane girişinde bulunan eşya saklama dolabı düştü. Yaralanan çocuğu dolabın altından 19 yaşındaki Burak Dinç adlı genç kurtardı. Yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servise kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekipleri, kaza bölgesinde incelemede bulundu.


Olay anında kütüphanede üniversiteye hazırlık için ders çalıştığını anlatan Burak Dinç adlı genç, küt diye bir ses duyduğunu, çıkıp baktığında küçük bir çocuğun dolabın altında kaldığını gördüğünü ve dolabı kaldırarak çocuğu kurtardığını söyledi.


Tedavisi süren 7 yaşındaki öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olaya ilişkin ise soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:07 Kaynak: İHA
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