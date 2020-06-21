Dolamaç Kepiri Dağı'na tırmanan dağcılar doğal güzellikleri fotoğrafladı - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde bir grup dağcı Konya ile Antalya il sınırını birbirinden ayıran Toros Dağlarındaki Dolamaç Kepiri Dağına zirve tırmanışı gerçekleştirerek doğal güzellikleri fotoğrafladı.



Dağcılar sabah erken saatlerde Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Suluca Meydan yaylasından tırmanışa başladı. Dağcılar 4 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 450 rakımlı Dolamaç Kepiri Dağının zirvesine ulaştı. Yürüyüş etkinliği boyunca fotoğraf çeken dağcılar, yamaçlardan akan kar suları, laleler, rengarenk çiçekler, kuş ve doğa güzelliklerini objektiflere yansıttı.



Tırmanış ekibinde yer alan dağcılardan Üzeyir Gümüş, her hafta sonu gezi veya zirve tırmanışı gerçekleştirdiğini söyledi. Doğanın insana huzur verdiğini ifade eden Gümüş, "Doğada vakit geçirmeyi seviyorum. Orta Toroslar'da yaşadığım için de kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü hem eşsiz doğa güzellikleri hem de tırmanışa uygun dağların içinde yaşıyorum. Bugün de Hasan Sayın ile birlikte Konya ile Antalya sınırındaki Dolamaç Kepiri Dağına tırmanış gerçekleştirdik. 2 bin 450 rakımlı dağa tırmandıkça eşsiz manzaralar gördük. Metrelerce kar yığınları ve kar sularının oluşturduğu dereciklerin arasından zirveye ulaştık. Ters laleler, endemik çiçekler, kuşlar ve enginli yüksekli dağların manzaralarını objektifimize yansıttık. Dağ tırmanışına merakı olan herkesi buraya davet ediyorum" dedi. - KONYA