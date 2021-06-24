Üye Girişi
Dolamaya Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Dolama Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika

Dolamaya Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Dolama Nedenleri ve Tedavisi

24.06.2021 21:49
Dolamaya Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Dolama Nedenleri ve Tedavisi, System.String[]

Dolama hastalığı genellikle bakterilere bağlı olarak gelişebilir.

Dolama hastalığı genellikle bakterilere bağlı olarak gelişebilir. Şiddetli ağrıların oluşturduğu bu hastalığa mantar virüsleri de neden olmaktadır. Dolama belirtileri de farklılık gösterir.

Dolamaya Ne İyi Gelir?

Dolama hastalığının pek çok farklı nedeni olabilir. Bakterilere ve ya mantar virüsleri nedeni ile dolama hastalığı oluşur. Dolama hastalığının farklı çeşitleri herkes için farklı etkiler de gösterebilir. Akut, kronik ve herpetik dolama hastalığı çeşitlerinde tedaviler farklılık gösterebilir. Tedaviye geçilmeden önce uzman doktor tarafından ayrıntılı bir inceleme yapılır. Bu inceleme neticesinde dolama çeşidi de ortaya çıkabilir. Mantar nedeniyle oluşan dolama hastalığı tedavisi uzun süre devam eder. Ayrıca yaşam tarzını değiştirmek de hastalığa iyi gelebilir.

Dolama Nasıl Geçer?

Dolama hastalığının geçebilmesi için belirtiler ortaya çıktıktan sonra uzman bir hekime başvurmak gerekir. Dolamanın neden olduğu durumlar araştırılarak doğru tedavi yöntemi uygulanır. Ayrıca dolama oluşan bölgeye kompres yapılmalıdır Bu yöntem uygun olmaz ise parmak kalp seviyesinin üzerinde tutulmalıdır. Dolama nedeniyle ortaya çıkan apse oluşumunda drenaj yapılması çok önem taşır. Sonrasında tedavi sırasında alkol ve sigara kullanılmaması gerekir. Dolama hastalığı için uygun tedavi yöntemi belirlenmelidir.

Doktor kontrolü yapıldıktan sonra uygun tedavi belirlenir. Doktorlar gerekli muayene işlemlerini yaptıktan sonra belirtileri de göz önünde bulundurur. Hekim kontrolünde yapılan bazı testler dolama hastalığının da çeşidini belirlemektedir. Tespit edilen hastalığa uygun bir tedavi yöntemi belirlenir. Tedavi yöntemi ise hastalığın evrelerine göre uzun sürebilir.

Dolama Nedenleri Nelerdir?

Dolama en sık görülen hastalıklardan bir tanesidir. Mikrobik deri hastalıkları dolama olarak adlandırılır. Parmak boğumlarında bakteri üremesi ile birlikte dolama adındaki iltihabi hastalık oluşabilir. Dolama hastalığı tırnak altındaki yumuşak dokuya kadar yayılabilir. Dolama hastalığı ortaya çıkarken derinin bütünlüğünün bozulmuş olması gerekir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ile de dolama hastalığı ortaya çıkar. Manikür ve pedikür yaptırmak, kimyasallara maruz kalınan mesleklerde çalışmak da dolamaya neden olabilir. Aşırı suya maruz kalan derinin şişmesi nedeniyle de dolama ortaya çıkabilecektir.

Tırnak çevresinin sürekli çarpma, vurma, emme ve yeme gibi travmalara maruz kalması ile dolama ortaya çıkabilir. Genellikle sürekli toprak ve inşaat malzemeleri gibi tahriş eden maddelere maruz kalmak da dolamaya neden olan etkenler arasında yer almaktadır. Bazı belirtiler ise dolama hastalığını gösterir.

Dolama Tedavisi

Hastalığın belirtileri ortaya çıktığı anda mutlaka bir doktora görünmek gerekir. İltihap ilerlemeden önce soğuk tatbiki yapmak da etkili olacaktır. Kızarıklık ilerleyip apse oluşumu başladığında tedavi daha zorlu olabilir. O nedenle hızlı bir tedavi çok daha etkili olabilecektir. Hızlı tedavi ile birlikte komplikasyon oluşumunun da önüne geçilebilir. Dolama olan hasta uzman bir hekime gitmeden önce elini çok fazla hareket ettirmemelidir. Ayrıca el kalp seviyesinin de üzerinde tutulmalıdır. Mümkün olduğunda çarpma, vurma ve her türlü travmadan da kaçınılması gerekmektedir.

Dolama tedavisinde dermatoloji hekimi tarafından gerekli muayene yapılmalıdır. Hastalığın ise kaynağı tespit edilir. Sebeplere göre ise tedavi şekli değişiklik gösterecektir. Hekim tarafından yapılan muayene doğrultusunda uygun ilaç tedavisi yapılır. İlerleyen apselerde ise lokal anestezi uygulanarak cerrahi müdahale yapılır. Ayrıca tedavi süresince kan akımı da hafifletilir. İltihabı geriletmek amaçlanır. Elin ise mutlaka kalp hizasının üzerinde tutulması gerekmektedir. Bu sayede şişlik ve ağrı azaltılır. Sigara ve alkol ise bırakılmalıdır.

Dolamaya Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Dolama Nedenleri ve Tedavisi

Mantar, Alkol, Akut, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dolamaya Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Dolama Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı 22:33 Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi 21:38 Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi Galatasaray taraftarının mest olduğu anlar! Fatih Terim, Burak Elmas ve Bahattin Demirbilek bir araya geldi 20:50 Galatasaray taraftarının mest olduğu anlar! Fatih Terim, Burak Elmas ve Bahattin Demirbilek bir araya geldi
Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı 20:40 Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu 19:11 Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı 18:41 Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar 17:33 Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu 17:16 Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı         
22:51
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Bakan Koca paylaştı! Candan Erçetin'den aşı olmayanlara mesaj var Bakan Koca paylaştı! Candan Erçetin'den aşı olmayanlara mesaj var         
20:46
Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu         
20:06
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
18:43
Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi         
17:50
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var         
15:57
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 23:28:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolamaya Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Dolama Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement