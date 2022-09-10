DOLANDIRDIĞI PARAYLA KENDİNE OTOMOBİL ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KAYSERİ'de, kendini polis olarak tanıttığı A.T.'yi (75), 9 bin euro ve 40 bin TL dolandırdığı belirlenen 1 kişi, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin dolandırdığı parayla kendine otomobil satın aldığı ortaya çıktı.

Kayseri'de 3 gün önce yaşanan olayda, A.T.'yi cep telefonuyla arayan kişi, kendini polis olarak tanıttı. A.T.'ye banka bilgilerinin ele geçirildiği yalanını söyleyen dolandırıcı, kendisinde bulunan döviz ve paraların poşette teslim edilmesini istedi. Bunun üzerine evindeki 9 bin euro ve 40 bin TL poşete koyan A.T., sokakta buluştuğu kişiye paraları teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.T., polise ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, dolandırıcılık olayını A.C.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli A.C., Talas ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin dolandırdığı parayla kendine otomobil satın aldığı ortaya çıktı. Şüphelinin aracına el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)