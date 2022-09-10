Dolandırdığı parayla kendine otomobil almış - Son Dakika
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Dolandırdığı parayla kendine otomobil almış

10.09.2022 16:50
Dolandırdığı parayla kendine otomobil almış

KAYSERİ'de, kendini polis olarak tanıttığı A.T.'yi (75), 9 bin euro ve 40 bin TL dolandırdığı belirlenen A.C., polis tarafından yakalandı.

KAYSERİ'de, kendini polis olarak tanıttığı A.T.'yi (75), 9 bin euro ve 40 bin TL dolandırdığı belirlenen A.C., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin dolandırdığı parayla kendine otomobil satın aldığı ortaya çıktı.

Kayseri'de 3 gün önce A.T.'yi cep telefonuyla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan kişi, banka bilgilerinin ele geçirildiği yalanıyla döviz ve paraları poşete koyup kendisine teslim etmesini istedi. A.T., evdeki 9 bin euro ve 40 bin TL'yi poşete koyup, sokakta buluştuğu kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.T., polise ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.C. olduğunu belirledi. A.C., Talas ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.Gözaltına alınan A.C.'nin dolandırdığı parayla kendine otomobil satın aldığı ortaya çıktı. Aracına el konulan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırdığı parayla kendine otomobil almış - Son Dakika

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