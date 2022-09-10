Dolandırdığı parayla kendine otomobil almış

KAYSERİ'de, kendini polis olarak tanıttığı A.T.'yi (75), 9 bin euro ve 40 bin TL dolandırdığı belirlenen A.C., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin dolandırdığı parayla kendine otomobil satın aldığı ortaya çıktı.

Kayseri'de 3 gün önce A.T.'yi cep telefonuyla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan kişi, banka bilgilerinin ele geçirildiği yalanıyla döviz ve paraları poşete koyup kendisine teslim etmesini istedi. A.T., evdeki 9 bin euro ve 40 bin TL'yi poşete koyup, sokakta buluştuğu kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.T., polise ihbarda bulundu.