Dolandırdığını İddia Ettiği Kızını 3 Yerinden Bıçakladı

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Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor! Türkiye'nin İhtiyacını Bu İlçe Karşılıyor

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var