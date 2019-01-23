Dolandırdığını İddia Ettiği Kızını 3 Yerinden Bıçakladı
1 saat önce
BURSA'da akli dengesi yerinde olmayan Mehmet Adnan Soydemir (61), bankadan kredi çektirerek kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kızı Yasemin Soydemir'i (33), çıkan tartışma sonucu 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.
BURSA'da akli dengesi yerinde olmayan Mehmet Adnan Soydemir (61), bankadan kredi çektirerek kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kızı Yasemin Soydemir'i (33), çıkan tartışma sonucu 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.
Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım
ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan Soydemir ile beraber yaşadığı kızı Ayşe Yasemin Soydemir, bir bankadan çekilen kredi nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre baba Soydemir, kızının kendisine kredi çektirerek borçlandığını öne sürdü. Baba- kız arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adnan Soydemir, evde bulunan bıçakla Yasemin Soydemir'i göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı.
Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Ayşe Yasemin Soydemir'i Muradiye Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Ayşe Yasemin Soydemir'in akciğerlerindeki kanama nedeniyle ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Baba Mehmet Adnan Soydemir ise polis tarafından gözaltına alındı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:09 Kaynak: DHA
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