Dolandırdıkları kadının elini öpmüşler

Antalya'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları yaşlı kadını dolandırarak 750 bin lirasını aldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'nde yaşayan P.Z.K'nin (86), kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp FETÖ soruşturması yürüttüklerini söyleyen kişiler tarafından 750 bin lirasının alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarından eşkalleri belirlenen D.M.A. Bolu'da, İ.M. Muğla'da ve Irak uyruklu H.D. Çorum'da yakalandı.

Şüpheliler Antalya'ya getirildi ancak dolandırdıkları öne sürülen paraya ulaşılamadı.

Dolandırıldığını belirten P.Z.K. ise ifadesinde, kendisini arayan kişilerin söylediği "vatan" ve "bayrak" parolasıyla parasını dolandırıcılara verdiğini, şüphelilerin parayı aldıktan sonra elini öptüklerini söyledi.