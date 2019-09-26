Dolandırdıkları yaşlıların ellerini öpmeyi ihmal etmemişler

Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp terör örgütüne yardım yaptıklarını, evlerinde yapılacak aramada para ve ziynet eşyalarının bulunabileceğini söyleyerek 2 kişiyi 52 bin 500 TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüphelilerin dolandırıp ziynet eşyalarını aldıkları yaşlıların evlerinden ayrılırken ellerini öptükleri bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, Antalya'da farklı adreslerde yaşayan S.N (89) ile E.İ.(82) isimli vatandaşlar birer gün arayla kendisini Cumhuriyet Savcısı, emniyet görevlisi olarak tanıtan 2 kişi tarafından arandı. Vatandaşlara FETÖ terör örgütüne yardım yaptıklarını evlerinde yapılacak aramada para ve ziynet eşyalarının bulunabileceğini söyleyerek korku ve paniğe sebep olan M.H.O ve Y.H.O., iki ayrı eve giderek toplamda 52.500 TL değerindeki ziynet eşyası aldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin bu amaçla özel motor satın aldıkları dikkat çekmemek adına motosikletle önceden gidip keşif yaptıkları ve sonrasında bir şahsın giderek ziynet eşyasını müştekilerden aldığını tespit etti. Yine kendisini polis olarak tanıtıp malzemeleri aldıktan sonra müştekilerin elini öpüp evden ayrıldıkları ayrıldıklarını tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yabancı uyruklu iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin aldıkları malzemeleri Muratpaşa ve Kepez ilçesinde faaliyet gösteren iki farklı kuyumcuya sattıkları tespit edildi. Kuyumcularında konu ile ilgili ifadeleri alınmasının ardından olayın Urfa'dan organize edildiği bilgisine ulaşan polis, açık kimliği tespit edilen Urfa'daki şüphelinin yakalanması ve bağlantılarının ortaya çıkartılması için çok yönlü çalışma başlattı.



Antalya'da gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA