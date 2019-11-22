Son Dakika Haberleri: Dolandırıcı 20 bin TL'yi alırken suçüstü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcı 20 bin TL'yi alırken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Dolandırıcı 20 bin TL'yi alırken suçüstü yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da telefonla aradığı yaşlı kadına kendini polis olarak tanıtan ve "Terör operasyonuna adınız karıştı" diyerek korkutup para isteyen şüphelilerden 1'i, 20 bin lirayı teslim alırken suçüstü yakalandı.

Dolandırıcı 20 bin TL'yi alırken suçüstü yakalandı, System.String[]

Elazığ'da telefonla aradığı yaşlı kadına kendini polis olarak tanıtan ve "Terör operasyonuna adınız karıştı" diyerek korkutup para isteyen şüphelilerden 1'i, 20 bin lirayı teslim alırken suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da yaşlı bir kadını arayarak kendini polis olarak tanıtan şahıs, yürütülen terör operasyonuna isminin karıştığını söyleyerek korku ve panik oluşturup para istedi. Bu sırada yaşlı kadının bir yakını olayı fark edip, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri zaman kaybetmeden harekete geçerek şüphelinin parayı teslim alacağı yeri tespit etti. Buluşma yerine gelen şüpheli H.B., yaşlı kadından 20 bin TL'yi teslim aldığı sırada suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçundan emniyette ifadesi alınıp bugün adliyeye sevk edildi. Son anda 20 bin TL'si dolandırılmaktan kurtarılan yaşlı kadın, şüpheliden şikayetçi oldu.


Öte yandan polis, bu tip telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunmasını istedi. - ELAZIĞ

Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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