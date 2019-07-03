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Dolandırıcı 44 bin 900 dolar ve 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakalandı

2 saat önce

Marmaris'te cep telefonuyla aradığı 4 kişiyi kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran zanlı jandarmadan kaçamadı.

Dolandırıcı 44 bin 900 dolar ve 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakalandı, System.String[]
Marmaris'te cep telefonuyla aradığı 4 kişiyi kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran zanlı jandarmadan kaçamadı. Ticari takside seyahat eden zanlıdan şüphelenen jandarma, zanlının üstünde ve eşyalarında yaptığı aramada 44 bin 900 Amerikan doları ve piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan ziynet eşyası ele geçirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde cep telefonuyla aradığı 4 kişiye kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran zanlı jandarmadan kaçamadı. Dün saat 16.30 sıralarında Çetibeli Mahallesi'nde bulunan jandarma kontrol noktasında 48 T 5014 plakalı taksi durduruldu. Jandarma takside müşteri olarak bulunan A.E. isimli kişinin davranışlarından şüphelendi. Ekipler zanlının üstünde ve çantasında yaptığı aramada 7 adet altın bilezik, 8 adet tam cumhuriyet altını, 8 adet yarım cumhuriyet altını, 2 adet çeyrek altın, 1 adet kalın altın, 1 adet altın zincir kolye ve 44 bin 900 Amerikan doları buldu. Zanlı Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığında görevli ekip tarafından gözaltına alındı. Jandarma tarafından ifadesi alınan zanlı suçunu itiraf etti. Zanlı ifadesinde, cep telefonuyla Söğüt Mahallesi'nde ikamet eden G.K., M.K., Datça'da ikamet eden ve adını bilmediği diğer iki kişiyi arayıp kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırdığını söyledi. Yanında taşıdığı para ve ziynet eşyalarının da 4 kişiden aldığı para olduğunu kaydetti. A.E. isimli zanlı mahkemeye çıkarılmak üzere Marmaris Adliyesi'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
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