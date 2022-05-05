Dolandırıcı bayram ziyaretinde yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcı bayram ziyaretinde yakalandı

05.05.2022 20:24
Dolandırıcı bayram ziyaretinde yakalandı

Düzce'de bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, bayram ziyareti için gittiği babasının evinde yakalandı.

Düzce'de bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, bayram ziyareti için gittiği babasının evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları dolandıran ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Y.C.'nin, Gümüşova ilçesindeki babasının evine gittiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelinin, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - DÜZCE

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Dolandırıcılık, Jandarma, Bayram, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcı bayram ziyaretinde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolandırıcı bayram ziyaretinde yakalandı - Son Dakika
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