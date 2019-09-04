Son Dakika Haberleri: Dolandırıcı cami avlusunda suçüstü yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Dolandırıcı cami avlusunda suçüstü yakalandı

3 saat önce

Başkentte, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi suçüstü yakalandı.

Dolandırıcı cami avlusunda suçüstü yakalandı, System.String[]

Başkentte, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "Bankada çalışan FETÖ terör örgütü üyelerini alacağız, sizin de bu çalışanlarla adınız geçiyor." bahanesiyle telefonla aranan bir vatandaşın banka hesabındaki 150 bin liralık altının alınmaya çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Şüpheli A.O, cami avlusunda buluştuğu vatandaşı, "Paranızı çekin, cami avlusunda görevlilerimiz sizden alacak. Siz Müslüman adamsınız parayı görevliye ver, sen de cuma namazını kıl, bize dua et." diyerek iknaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

Şüpheliye ait araçta yapılan aramada, cep telefonları, tanınmamak için kullanılan peruklar, şapkalar ve kıyafetler ele geçirildi.

Polis ekiplerince yapılan soruşturmada şüpheli A.O'nun daha önce bir emekli öğretmeni aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de intihar girişiminde bulunan kadının son anda kurtarılması kameraya yansıdı
Sözcüsü Kalın, Bolton ile İdlib Mutabakatını görüştü İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:23:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolandırıcı cami avlusunda suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]