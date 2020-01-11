Dolandırıcı çift tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcı çift tutuklandı - Son Dakika

Dolandırıcı çift tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında 62 faili meçhul dolandırıcılık olayı gerçekleştiren çift tutuklandı.

Dolandırıcı çift tutuklandı, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında 62 faili meçhul dolandırıcılık olayı gerçekleştiren çift tutuklandı. İki aylık teknik takip sonucu, ikinci el eşya alım-satımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açan dolandırıcı çift, toplam 23 ilde yeni bebek sahibi olan insanlardan yaklaşık 70 bin TL vurgun yapmıştı.


Alınan bilgilere göre; zanlı Volkan D. (34) ve Emel D. (25), ikinci el eşya satışı yapan siteler üzerinden sahte kişisel üyelik hesabı oluşturarak, 'Anakucağı-Puset, bebek bezleri' ve benzeri bebek malzemelerinin satış işlemi gerçekleştirmişti. Şüpheli karı-koca, özellikle yeni bebek sahibi olan insanları hedef alarak, farklı şahıslar adına çıkartılmış GSM hatları üzerinden birçok insanla irtibata geçip, sattıkları malzemeleri en az bin TL üzerinden siteye koyarak, sahte isimli GSM hatlarına havale şeklinde göndermelerini istedi. ATM'lerden paraları çektikten sonra zanlılar, ürünlerin kargo bilgilerini isteyen alıcılara ise alınan ürünü göndermeyip, cinsel içerikli fotoğraflar atmıştı.


'Hakim karşısına çıkan dolandırıcı çift tutuklandı'


Yapılan şikayetler üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, iki aylık teknik takip sonucu; 6'sı Eskişehir'de olmak üzere, toplam 23 ilde gerçekleşen toplam 62 'Faili Meçhul Dolandırıcılık' olayının şüphelilerinin Volkan ve Emel D. çiftinin olduğu tespit edildi. İstanbul'da saklandıkları belirlenen şüpheliler, dün Eskişehir ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucunda yakalanarak Eskişehir'e getirildi.


Akşam saatlerinde kente getirilen zanlılar, burada Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.


Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Volkan D. (34) ve Emel D. (25) sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

(Özel) Aç kalan kurt mahalleye indi
PKK'dan kaçarak ailesine kavuşmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı Kayıkla denize açılan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı Sır cinayet! Ardahan'da vahşice öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
22:52 İzmir Çeşme'de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 11... - Son Dakika Haber
22:51 Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
22:48 BBP Genel Başkanı Destici Ordu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika Haber
22:46 Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi - Son Dakika Haber
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon bağlantısıyla katıldığı programda önemli açıklamalar - Son Dakika Haber
22:31 Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var - Son Dakika Haber
22:05 İran'ın füzeyle vurduğu uçakla ilgili eski Korgeneral Orhan Köse'den olay sözler: O uçakta ölmesi istenen birileri mi vardı? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 23:00:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolandırıcı çift tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]