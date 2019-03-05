Dolandırıcı Emniyetin Önünden Geçerken Yakalandı
26 dakika önce
Adana'da dolandırıcılık suçundan 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi, emniyet müdürlüğü binası önünden geçerken yakalandı.
Adana
'da dolandırıcılık suçundan 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi, emniyet müdürlüğü binası önünden geçerken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Halil H.'yi (35) yakalamak için çalışma başlattı. Polis
dolandırıcının çocuk şube müdürlüğü ve 5 Ocak Polis Merkezi olarak kullanılan eski Adana Emniyet Müdürlüğü
binası önünden gittiğini saptadı. Polis hemen Bakım Yurdu Caddesi'ne bir ekip göndererek firariyi caddede yakaladı. Emniyete getirilen Halil H. işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü. - ADANA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:07 Kaynak: İHA
Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu
Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış
İran Karpuzu, Kilosu 5 Liradan Tezgahta
Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti