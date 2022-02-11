Üye Girişi
Dolandırıcı sahte polis ve savcı tutuklandı - Son Dakika

Dolandırıcı sahte polis ve savcı tutuklandı

11.02.2022 20:57
Dolandırıcı sahte polis ve savcı tutuklandı

Edirne'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran şüpheliler tutuklandı.

Edirne'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran şüpheliler tutuklandı.

Edirne'de yaşayan B.A.A. isimli kadın, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilere 50 bin TL gönderdiğini belirterek, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü serbest, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si de tutuklandı. - EDİRNE

Dolandırıcı sahte polis ve savcı tutuklandı
Dolandırıcı sahte polis ve savcı tutuklandı
Dolandırıcı sahte polis ve savcı tutuklandı

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Edirne, Savcı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcı sahte polis ve savcı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:52 Kadıköy'de korkutan anlar! Denize düşen kızlar çığlık çığlığa yardım istedi
19:48 Son Dakika: "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapis istemi
19:46 Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu
19:35 Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 253 kişi vefat etti, 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
19:34 Son Dakika: Deprem Bodrum'u salladı! Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi
19:15 MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı
19:10 ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalıları Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağırdı
18:56 Cumhurbaşkanı Eroğan'ın koronavirüsü hafif atlatmasının sırrını açıkladı!
18:54 Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldüren şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 21:05:45. #1.12#
SON DAKİKA: Dolandırıcı sahte polis ve savcı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement