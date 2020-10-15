Kars Emniyet Müdürlüğü suç örgütünü çökertti - Son Dakika

Kars Emniyet Müdürlüğü suç örgütünü çökertti

15.10.2020 14:23
Kars Emniyet Müdürlüğü suç örgütünü çökertti, System.String[]

Kars merkezli 4 ilde vatandaşları kimlik ve banka kart bilgilerini alarak dolandıran 30 kişiden oluşan suç örgütü çökertildi.

Kars merkezli 4 ilde vatandaşları kimlik ve banka kart bilgilerini alarak dolandıran 30 kişiden oluşan suç örgütü çökertildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçuyla alakalı kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları arayarak kimlik bilgileri ve banka kart bilgilerini almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 30 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ortak yapılan teknik, fiziki takip çalışmalarında ve örgütün yönetici ve üyelerinin finansal hareketlerinde yapılan incelemede; örgütün yönetici ve üyelerinin dolandırıcılık eylemlerinden yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri ve birçok vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi.

Polis, suç örgütünün yönetici kadrosu ve üyelerine yönelik "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından Kars merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı aramada vatandaşın bilgisi dışında kimlik bilgileri kullanılarak açılan yüzlerce telefon hattı ve kredi kartı bilgileri ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan 23 kişinin Kars'a getirileceği öğrenildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın, kendilerini arayarak banka görevlileri olarak tanıtan şahıslarla kredi kartı bilgilerini ve telefonlarına gelen SMS'de yazılı bankalara ait havale EFT veya alışveriş yapılmasına olanak sağlayan şifreleri kesinlikle paylaşmaması gerekmektedir. Hiçbir banka veya devlet görevlisi sizden banka tarafından gelen SMS kodunu söylemenizi istemez" uyarısında bulunuldu. - KARS

Dolandırıcılık, İstanbul, Banka, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars Emniyet Müdürlüğü suç örgütünü çökertti - Son Dakika

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