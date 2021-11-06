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Dolandırıcı, "Teyze valla ben senin yeğeninim" dediği kadının 94 bin TL'sini alıp kaçtı - Son Dakika

Dolandırıcı, "Teyze valla ben senin yeğeninim" dediği kadının 94 bin TL'sini alıp kaçtı

06.11.2021 14:23

İstanbul Kadıköy'de yaşayan bir kadın, kendisini arayarak "Ben senin yeğeninim" diyen şahsa inanarak 94 bin TL verdi. Şüpheli şahıs, yaşlı kadından 3. kez para almak için gittiği noktada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kadıköy'de akılalmaz bir dolandırıcılık meydana geldi. Yalnız yaşayan kadını telefonla arayan ve "Ben senin yeğeninim" diyen şahıs, kadından aldığı paralarla kayıplara karıştı. Kadından yine para istemeye giden şüpheli, polis sürpriziyle karşılaştı.

İKİ KEZ PARA VERDİ

Yalnız yaşayan 75 yaşındaki S.Z.D.'yi arayan bir kişi, kendisini yeğeni olarak tanıtıp para istedi. 7 bin Euro (78 bin lira) isteyen şahıs, yeğeni olduğunu inandırarak parayı teslim etti. Bir kaç gün sonra dolandırıcı yaşlı kadını bir kez daha arayarak paraya 16 bin lira daha istedi. Yaşlı kadın bu sefer de parayı dolandırıcıya teslim etti.

25 BİN LİRA DAHA İSTEDİ

75 yaşındaki S.Z.D, bu durumu oğluna bahsedince para isteyen kişinin yeğeni olmadığını ve dolandırıldığını fark etti. Bir süre sonra yaşlı kadını yeniden arayan dolandırıcı 25 bin lira daha istedi. O sırada kadının oğlu polis ekipleriyle iş birliği yaparak, dolandırıcıyı yaşlı kadınla buluştukları yere çağırdı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, dolandırıcı şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kadir İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, 75 yaşındaki kadının yaptığı son telefon görüşmesi de kameraya böyle yansıdı.

'Teyze valla ben senin yeğeninim' dediği kadının 94 bin TL'sini alıp kaçtı
Dolandırıcı, Teyze valla ben senin yeğeninim dediği kadının 94 bin TL'sini alıp kaçtı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcı, 'Teyze valla ben senin yeğeninim' dediği kadının 94 bin TL'sini alıp kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolandırıcı, "Teyze valla ben senin yeğeninim" dediği kadının 94 bin TL'sini alıp kaçtı - Son Dakika
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