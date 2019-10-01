Son Dakika Haberleri: Dolandırıcıdan ilginç ifade: "Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu"
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Dolandırıcıdan ilginç ifade: "Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu"

1 saat önce

Bartın'da alışveriş yaptığı marketlerde el çabukluğu ile paraları değiştirip, eksik para üstü bahanesi ile dolandırıcılık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcıdan ilginç ifade:

Bartın'da alışveriş yaptığı marketlerde el çabukluğu ile paraları değiştirip, eksik para üstü bahanesi ile dolandırıcılık yapan şüpheli gözaltına alındı. Şahsın ifadesinde, dolandırıcılığın kendisinde alışkanlık haline geldiğini söylediği öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre 49 yaşındaki E.K., Bartın'da bir markete giderek 10-15 liralık alışveriş yaptı. Kasiyerlere 100 lira uzatan şüpheli, aldığı para üzerinden 50 lirayı el çabukluğu ile 5 lirayla değiştirerek kasiyerlerden eksik para üstü bahanesi ile fazladan para aldı. Durumu daha sonradan fark eden bir kasiyerin olayı market yönetimine bildirmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne şikayet başvurusu yapıldı. Şikayetin ardından harekete geçen Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şahsı Karabük'te kıskıvrak yakaladı. Zonguldak ve Karabük'te de aynı yöntemle çok sayıda kasiyeri kandırarak dolandırdığı belirlenen şüpheli şahıs emniyetteki ifadesinde, bunu yıllardır yaptığını ve dolandırıcılığın artık kendisinde bir alışkanlık haline geldiğini söylediği belirtildi. Şüpheli ayrıca pişman olduğunu söyledi. E.K.'nın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BARTIN

Karabük, Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşi tarafından öldürülen Kadir Ören cinayetinde dikkat çeken olay yeri raporu: Her yerde kadın iç çamaşırı vardı
Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 4'ü ağır 12 kişi yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:37:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolandırıcıdan ilginç ifade: "Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]