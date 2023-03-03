Dolandırıcıdan Oscar'lık hareket... Kendini aracın önüne böyle attı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolandırıcıdan Oscar'lık hareket... Kendini aracın önüne böyle attı

03.03.2023 10:45

Dolandırıcıdan Oscar'lık hareket... Kendini aracın önüne böyle attı - "Almancı" zannetti, Bursalı çıkınca foyası ortaya çıktı Bursa'da Oscar'lık hareket yaparak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişinin foyasını araç kamerası ortaya çıkardı.

Dolandırıcıdan Oscar'lık hareket... Kendini aracın önüne böyle attı - "Almancı" zannetti, Bursalı çıkınca foyası ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da Oscar'lık hareket yaparak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişinin foyasını araç kamerası ortaya çıkardı. Otomobilin önüne kendini atan kişinin Almancı zannettiği sürücü Bursalı çıkınca bütün numarası günyüzüne çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Çakır, otomobiliyle seyir halindeyken 2 metre önünde bir kişi bağırarak kendini yere attı. Çakır, hemen otomobilini güvenli bir noktaya çekerek yere düşen kişinin yanına gitti. Yere düşen kişi, Gökhan Çakır'a 'bana çarptın' dedi. Gökhan Çakır, bunun dolandırıcı olduğunu ve tuzak olduğunu anladı. Çevredeki tepki gösteren vatandaşlara otomobilinde güvenlik kamerası olduğunu ve çarpmadığını söylemesi üzerine yerde olan dolandırıcı ayağa kalkarak arkasına bakmadan kaçtı.

Dolandırıcının o anları araç içi kameraya saniye saniye yansıdı.

"Araç kamerası emniyet kemeri gibi zorunlu olmalı" diyen Gökhan Çakır şöyle devam etti, "Ben seyir halindeyken önüme atladı, sonra 'bana vurdun' diyerek bağırmaya başladı. O anda olayı göremeyen insanlar da bana tepki gösterdi. Aracımda kamera olduğu için ben rahattım. Bunlar zaten değerli gördükleri araçların önüne atlıyor. Sorduğun zamanda ise iyi niyetliyse sara hastası olduğunu ve nöbet geçirdiğini söylüyor. İyi niyetli değilse çarptı diyerek halkı da arkasına alarak daha büyük sıkıntılı olaylara yol açıyor. Araç kameralarının da emniyet kemeri gibi zorun olması lazım, çünkü hayat kurtarıyor" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Film sahnelerini aratmayan olay! Aracın önüne atlayıp kaza süsü vermeye çalıştı, gerçek kamerada ortaya çıktı Film sahnelerini aratmayan olay! Aracın önüne atlayıp kaza süsü vermeye çalıştı, gerçek kamerada ortaya çıktı Asker konvoyu yapan gençler trafiği durma noktasına getirdi Asker konvoyu yapan gençler trafiği durma noktasına getirdi

Gökhan Çakır, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcıdan Oscar'lık hareket... Kendini aracın önüne böyle attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Son Dakika! Meral Akşener'den canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı: Milletimiz sizi göreve çağırıyor
15:23 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 5 parti Kılıçdaroğlu aday olsun dedi
15:15 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyiz
15:03 Beşiktaşlı ünlü şarkıcı Murat Boz, Fenerbahçe taraftarına verilen yasağa isyan etti
14:53 Sevda Demirel estetiklerle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanımakta güçlük çekiyor
14:52 Muharrem İnce, Fatih Terim'e özendi! Soruyu sorduğuna soracağına pişman ettiler
14:49 Kayserispor maçında Fenerbahçe taraftarının istenmeme nedeni ortaya çıktı: Kuvvetli istihbarat aldık
13:30 Yanan koltuğun arkasında 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
14:16 İlk açıklama Haberler.com'a! Depremzede çocuklara photoshopla çorap giydiren genel sekreter kendini böyle savundu
13:55 Fenerbahçe, "Hükümet istifa" sloganları sonrası seyirden men cezası alan taraftarlarına sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2023 15:52:14. #1.13#
SON DAKİKA: Dolandırıcıdan Oscar'lık hareket... Kendini aracın önüne böyle attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement