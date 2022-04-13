Dolandırıcılar 374 çeyrek altın ile yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolandırıcılar 374 çeyrek altın ile yakalandı

13.04.2022 11:15
Dolandırıcılar 374 çeyrek altın ile yakalandı

Amasya'da nitelikli dolandırıcılık şüphelisi olarak aranan 3 kişi Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Amasya'da nitelikli dolandırıcılık şüphelisi olarak aranan 3 kişi Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayı şüphelilerinin kullandıkları araç ile Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gelecekleri bilgisini aldı.

Yakalanan araçta Jandarma Araştırma (JASAT) timlerince yapılan aramada, 374 adet çeyrek altın ve 3 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Ö, İ.Ç ve M.B. Merzifon polis ekiplerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500

Dolandırıcılık, Kahramanmaraş, Jandarma, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılar 374 çeyrek altın ile yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
10:51 Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor! Ünlü yıldız Sanchez, parçalı formayla top koşturacak
10:50 Genç iş adamı Ramazan Burak Telli'nin sektöre giriş hikayesi birçok kişiye ilham olacak
10:46 TGRT sunucusu benzin ve motorin fiyatlarından dem vurdu, duygulara tercüman oldu: Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık
10:43 Kılıçdaroğlu, Man Adası davalarını kazandı: Yargıtay tazminat kararlarını bozdu
10:33 Sahurda işe çıkan taksici, evinin önüne park ettiği aracını yerinde bulamadı! 3 kişi birlik olup çalmışlar
10:32 Umutları da evleri de kül oldu! Tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri para çıkan yangınla birlikte yok oldu
10:26 Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü açık artırmada satıldı! Geliri sokak hayvanlarına adandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:21:25. #1.13#
SON DAKİKA: Dolandırıcılar 374 çeyrek altın ile yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement