Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılar, 'avukat' adı altında aradıkları vatandaşları 700 bin lira dolandırdı
Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılar, 'avukat' adı altında aradıkları vatandaşları 700 bin lira dolandırdı - Son Dakika

Dolandırıcılar, 'avukat' adı altında aradıkları vatandaşları 700 bin lira dolandırdı

6 saat önce

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, avukatlık bürolarının adlarını kullanarak vatandaşı 700 bin lira dolandıran 12 şüpheli yakalandı.

Dolandırıcılar, 'avukat' adı altında aradıkları vatandaşları 700 bin lira dolandırdı, System.String[]

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, avukatlık bürolarının adlarını kullanarak vatandaşı 700 bin lira dolandıran 12 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre, son yıllarda telefon yolu ile vatandaşı dolandıran kişilerin ardından bu kez avukatlık bürolarının adını kullanarak telefonla ulaştıkları kişilere 'haciz işleminiz başlayacak' diye dolandıran yeni bir şebeke tespit edildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişileri telefonla arayarak kart borçlarının olduğu veya haklarında icra takibi başlatıldığını öne süren dolandırıcılar ile ilgili operasyon başlattı. Kendilerini 'avukat' olarak tanıtıp 50'nin üzerinde vatandaşı haklarında icra takibi başlamakla ikna ederek, 700 bin TL dolandıran 14 kişilik şebekeye yönelik İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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