Dolandırıcılar bu kez de kendilerini avukat olarak tanıttı - Son Dakika
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Dolandırıcılar bu kez de kendilerini avukat olarak tanıttı

16.10.2022 13:47

- Dolandırıcılar bu kez de kendilerini avukat olarak tanıttı Yaşlı vatandaşın emekli hesabından kredi kullanıp kendi hesaplarına aktarmışlar Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda;

- Dolandırıcılar bu kez de kendilerini avukat olarak tanıttı

Yaşlı vatandaşın emekli hesabından kredi kullanıp kendi hesaplarına aktarmışlar

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; yaşlı bir vatandaşa kendilerini avukat olarak tanıttıktan sonra emekli maaşının bulunduğu hesabından kredi kullanarak kendi hesaplarına gönderdikleri tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre C.V.'nin yanına gelerek kendilerini avukat olarak tanıtan 2 kişi, vatandaşın güvenini kazandıktan sonra telefonunu alarak emekli maaşının bulunduğu internet bankacılığına girdi. C.V. sonrasında banka işlemlerini incelediğinde hesabından 25 bin TL kredi kullanılıp başka hesaplara aktarıldığını öğrendi. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri; olayın gerçekleştiği yer ve çevresindeki araştırmalar sonucunda kendilerini avukat olarak tanıtan şüphelilerin A.T. ve G.T. olduğun tespit etti. Dolandırıcılık şüphelileri, olayın üzerinden 24 saat geçmeden düzenlenen operasyona dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla kiraladıkları lüks araçta yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılar bu kez de kendilerini avukat olarak tanıttı - Son Dakika

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