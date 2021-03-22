Dolandırıcılar çaldıkları altın, dolar ve paralarla yakalandı - Son Dakika

Dolandırıcılar çaldıkları altın, dolar ve paralarla yakalandı

22.03.2021 14:55
Dolandırıcılar çaldıkları altın, dolar ve paralarla yakalandı, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 23 bin 792 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 23 bin 792 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 162 kişi yakalanırken, 525 farklı asayiş olayında ise 337 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 15 ile 21 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 23 bin 792 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 162 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 139 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 85'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 25 adet tüfeğe ait fişek, 5 adet tabanca fişeği, 4 adet bıçak, 3 adet otomobil, 3 adet elektrikli bisiklet, 1 adet bisiklet, 155 paket sigara, 1 adet su motoru, 3 adet cep telefonu, 2 adet telefon hattı kartı, dolandırıcılık olaylarında ele geçirilen 1 adet altın zincir kolye, 2 bin 700 Dolar, 3 bin 185 TL para ve 4 adet çeyrek altın ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 525 farklı asayiş olayında ise 337 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'ı tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Dolandırıcılar çaldıkları altın, dolar ve paralarla yakalandı
Dolandırıcılar çaldıkları altın, dolar ve paralarla yakalandı
Dolandırıcılar çaldıkları altın, dolar ve paralarla yakalandı
Dolandırıcılar çaldıkları altın, dolar ve paralarla yakalandı
Dolandırıcılar çaldıkları altın, dolar ve paralarla yakalandı
Dolandırıcılar çaldıkları altın, dolar ve paralarla yakalandı
Dolandırıcılar çaldıkları altın, dolar ve paralarla yakalandı

Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, dolar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılar çaldıkları altın, dolar ve paralarla yakalandı - Son Dakika


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