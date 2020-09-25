- Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırıldı - Son Dakika

- Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırıldı

- Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırıldı Muğla'nın Datça ilçesinde emekli Cumhuriyet Savcısı'nı adının FETÖ soruşturmasında geçtiğini ileri süren dolandırıcılar 380 bin TL'sini dolandırdı.

- Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde emekli Cumhuriyet Savcısı'nı adının FETÖ soruşturmasında geçtiğini ileri süren dolandırıcılar 380 bin TL'sini dolandırdı.

MUĞLA - Muğla'nın Datça İlçesi'nde yaşayan emekli savcı ile bir haftadır telefon ile görüşen dolandırıcılar, adının FETÖ soruşturmasında geçtiğini belirterek 380 bin lira dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan emekli savcı G.M. polise yaptığı ihbardan 2 saat sonra şüpheli Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Menteşe otogarında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Datça İlçesi'nde yaşayan ve bir süre önce emekli olan savcı G.M'yi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişiler, savcının isminin bir FETÖ soruşturmasına karıştığını, devam eden operasyon için kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Yaklaşık 1 hafta boyunca emekli savcıyı telefonla arayan dolandırıcılar, savcıyı ikna ederek bankada bulunan parasını çekmesini ve Datça'da kendisine yönlendirecekleri kişiye teslim etmesini istedi. Bankaya giden emekli savcı hesabında bulunan 380 bin lirayı çekerek, dolandırıcıların buluşma noktası olarak belirlediği bölgeye gitti. Bir süre aracında bekleyen savcı yanına gelen ve kendisini polis olarak tanıtan kişiye içinde 380 bin lira bulunan parayı teslim etti.

Eşi dolandırıldığını söyledi

Bankadan çektiği parayı dolandırıcılara teslim ettikten sonra evine gelen emekli savcı yaşadıklarını eşine anlattı. Eşinin dolandırıldığını söylemesi üzerine akşam saatlerinde emekli savcı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Grup Amirliği ekipleri, Datça'dan çıkan ticari taksileri takip altına aldı. Şüphelinin il merkezi olan Menteşe İlçesi'nde bulunan otogarda önlem alan ekipler emekli savcının verdiği eşkale uyan şüpheliyi tespit etti. Otogardan Şanlıurfa'ya gitmek için bilet alan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından para dolu çanta ile gözaltına alındı.

Dolandırıcılıktan sabıkası var

Emekli savcıdan parayı aldıktan sonra 2 saat gibi kısa sürede yakalanan ve isminin A.U. olduğu öğrenilen şüphelinin 4 ayrı dolandırıcılık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Datça Adliyesi'ne götürüldü. Bu arada şüpheli ile birlikte çanta içerisinde ele geçirilen 380 bin liranın emekli savcıya teslim edildiği öğrenildi.

Dolandırıcı paraları koymak için çanta aldı

A.U. isimli şüpheli emekli savcının bankadan çektiği parayı koymak için Datça'daki bir çanta satan işyerinde çanta satın alırken güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Şüpheli A.U.'nun tanınmamak için siyah şapka ve maske ile yüzünü kapattığı, çantayı aldıktan sonra koyşar adımlarla hızlıca dükkan çıktığı o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

- Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırıldı
- Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırıldı
- Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırıldı
- Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırıldı

Türk Lirası, Emekli, Muğla, Datça, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırıldı - Son Dakika

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