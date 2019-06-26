Son Dakika Haberleri: Facebook resmen kullanıma sunmadığı sanal para birimi Libra, şimdiden dolandırıcıların işine yaradı
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Facebook resmen kullanıma sunmadığı sanal para birimi Libra, şimdiden dolandırıcıların işine yaradı

1 saat önce

FACEBOOK'un gelecek yılın ortalarında kullanıma sunması beklenen sanal para birimi Libra, art niyetli kişilerce bugünden kullanılmaya başlandı.

Facebook resmen kullanıma sunmadığı sanal para birimi Libra, şimdiden dolandırıcıların işine yaradı, System.String[]

FACEBOOK'un gelecek yılın ortalarında kullanıma sunması beklenen sanal para birimi Libra, art niyetli kişilerce bugünden kullanılmaya başlandı.

Libra henüz piyasaya sürülmemiş olsa da bu ismi kullanan dolandırıcılar kullanıcılara ulaşmaya çalışıyor. Libra'nın saklanması için geliştirilen dijital bir cüzdan olan Calibra'nın taklidini yapan dolandırıcılar, Libra sattığını iddia ediyor. Sayıları artan sahte Libra web sitelerinde kripto paraları birbirine dönüştürebildiklerini de iddia eden dolandırıcılar, sitelerine bu işlem için özel bir menü de ekliyor.
Libra'nın dijital cüzdanı olan Calibra, Messenger ve WhatsApp uygulamalarından bağımsız bir uygulama olacak. Facebook'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada Calibra'nın banka ve kredi kartlarının kullandığı aynı doğrulama ve dolandırıcılık karşıtı süreçleri kullanacağı vurgulanırken söz konusu dijital cüzdanın ayrıca herhangi bir hesap bilgisi ve finansal veriyi 'kullanıcının izni olmadan' Facebook ya da herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamayacağının altı çizildi.

- İstanbul

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:35 Kaynak: DHA
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