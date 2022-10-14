Dolandırıcılar iş başında - Son Dakika
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Dolandırıcılar iş başında

14.10.2022 13:56
Dolandırıcılar iş başında

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir şahsı dolandırdı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir şahsı dolandırdı.

Malkara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların, E.K.'nin nakit para ve ziynet eşyaları dolandırması polisi alarma geçirdi.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik, saha ve kamera çalışmaları neticesinde, şüpheli şahısların K.Ç. (43), İ.İ. (42) ve E.R. (41) olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili İzmir ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar yakalandı. Ayrıca K.Ç.'nin, Kahramanmaraş Jandarma Bölgesi'nde gerçekleşen benzer nitelikte dolandırıcılık olayının şüphelisi olduğu tespit edilerek olay aydınlatıldı. Şüpheli K.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılar iş başında - Son Dakika

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