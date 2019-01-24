Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılar Muhtarın Facebook Hesabını Çaldı

Dolandırıcılar Muhtarın Facebook Hesabını Çaldı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir mahalle muhtarının Facebook hesabı, dolandırıcıların eline geçti.

Dolandırıcılar Muhtarın Facebook Hesabını Çaldı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir mahalle muhtarının Facebook hesabı, dolandırıcıların eline geçti.

Kimliği belirsiz kişilerin, ilçede muhtarlık görevi yapan E.E'nin Facebook hesabını ele geçirdiği ortaya çıktı. Dolandırıcılar, muhtarın hesabındaki ekli çok sayıda arkadaşına, "Merhaba, nasılsın?" diyerek, cevap verilmesi halinde, "Ben de iyiyim sağol teşekkürler. Belediyenin hediye çeklerini dağıtıyorum seni de düşündüm hattın faturalı mı?"sorusunu yöneltti.

Muhtar E.E, Facebbok hesabının dolandırıcıların eline geçtiğini ifade ederek, gelen mesajlara hiç kimsenin itibar etmemesini istedi. E.E, yeni Facebook hesabı açarak arkadaşlarını uyardı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, Facebook, 3. Sayfa
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