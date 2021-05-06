Dolandırıcılar, pandemiyi fırsat bildi! Vatandaşlara imarlı arazi diye, göl havzasını sattılar - Son Dakika

Dolandırıcılar, pandemiyi fırsat bildi! Vatandaşlara imarlı arazi diye, göl havzasını sattılar

06.05.2021 10:42
Dolandırıcılar, pandemiyi fırsat bildi! Vatandaşlara imarlı arazi diye, göl havzasını sattılar, System.String[]

Büyükçekmece'de koronavirüsü fırsat bilen dolandırıcılar, 'imarlı arazi' diyerek vatandaşlara göl havzasını sattı. Göl havzasından ev yapmak için bedava arsa verseler bile alınmaması gerektiğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Göl havzasından arsa alırsanız, belediyenin kepçesi başınızdan eksik olmayacaktır. Tavuk kümesi dahi olsa yıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını sürecinin başlaması ile şehirden kaçışın en yoğun bölgelerin başında Büyükçekmece geldi. Durumu fırsat bilen dolandırıcılar; İstanbul'un su ihtiyacı için büyük öneme sahip Büyükçekmece göl havzasında yer al bölgeleri "imarlı" diyerek satmaya başladı. Belediyeye başvurduklarında aldıkları arsaların imara kapalı olduğunu öğrenen vatandaşlar büyüm şok yaşadı.

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bu bölgeden arazi alacağınız zaman ilk önce belediyeye geleceksiniz" ifadelerini kullandı.

"YILDA ORTALAMA 100 MİLYON METREKÜP SUN GÖNDERİYOR"

Büyükçekmece göl havzasının İstanbul'un önemli bir su kaynağı olduğuna dikkat çeken Akgün, "Büyükçekmece göl havzası İstanbul'a yılda ortalama 100 milyon metreküp su gönderiyor. Yani bu, Büyükçekmece göl havzası İstanbul'un can damarlarından bir tanesi demek. Göl havzası yüzde 5 civarında yapılaşmaya açıktır. Bu yapılaşma bir veya iki katlı yapılardan oluşur. 2 bin 2 bin 500 metre karelik arsalarda bahçeli ev yapma imkanı vardır. Ancak bu yapılaşma orta ve uzak koruma alanlarında yapılıyor. Ama şuanda bulunduğumuz Eskice mevkii gibi alanlarda bir imar alanı olmadığı için ya da daha doğrusu olamayacağı için bu bölgelerde ancak sebzecilik yapabilirsiniz" diye konuştu.

İstanbul'da pes dedirten olay! Göl havzasını vatandaşlara imarlı arazi diye sattılar

"HER HAFTA 10 TANE KAÇAK YAPI YIKIYORUZ"

Denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini ve kaçak yapılara göz yumulmayacağını ifade eden Akgün, "2019 seçim sathında seçimden önce 57 tane, seçimden sonra ise 110 tane olmak üzere toplamda 167 tane irili ufaklı kaçak yapı yıktık bölgede ve yıkımlara da devam ediyoruz. Bu bölgelerde 'imar olmamasına rağmen nasıl arsa satılıyor' diye soracaksınız. Durum şöyle ki; tapu idareleri bölgede bulunan tarlalardan hisse satıyor. Bu şekilde koruma bölgelerinde arsa satışları hisseli satılmaya devam ettikçe biz kaçak yapılaşma ile zor baş edeceğiz. Bize sormadan satış yapıyorlar her hafta 5 tane 10 tane kaçak yapı yıkıyoruz, belediyenin zabıtası ve polis vatandaşla silahlı olarak karşı karşıya geliyor. Peki, bunun çözümü nedir? Tapu idarelerinin belediyelere sormadan bu tarz bölgelerde arsa satışı yapmamasıdır" diye konuştu.

"TAVUK KÜMESİ DAHİ OLSA YIKIYORUZ"

Göl havzası bölgesinde çevre kirliliğiyle mücadelede kararlı olduklarını belirten Akgün, "Pandemi sürecinde İstanbul halkı Büyükçekmece'ye, Silivri'ye, Çatalca'ya akın etti. Bu akından ise en çok Büyükçekmece etkilendi. Bu durum bazı olaylarda güzel sonuç verse de bu gibi durumlarda kötü sonuçlar doğurdu. İstanbul'dan gelen vatandaş su toplama havzasında 150 metrekare, 200 metrekare hisse satışı alıyor ve hemen etrafını çevirip oraya bir konteyner koymaya kalkıyor. Durum böyle olunca bölgeye nüfus geliyor. Nüfus gelince ne oluyor; bölgede çevre kirliliği oluyor. Biz de çevre kirliliğine dur demek için konteyner değil tavuk kümesi dahi olsa yıkıyoruz" şeklinde konuştu.

"KİMSEYE BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKTIRMAYIZ"

Vatandaşların bölgeden alacakları arazi konusunda daha dikkatli olması gerektiğini ve belediye ile koordineli hareket etmesi gerektiğini söyleyen Akgün, "Bu bölgeden arazi alacağınız zaman ilk önce belediyeye geleceksiniz. Diyeceksiniz ki ' Şu emlakçı beni çağırdı ve şu pafta, parsel sayılı yerden 200 metrekare yer satacağını söyledi. Bana bu konuda yardım eder misiniz'? ve size imar müdürü diyecek ki ' Sakın alma, burada 200 metrekare yer olmaz'. Çünkü bu bölgede imara açık arsa 2 bin metre karenin altında olmaz. Bin 999 metrekare dahi olmaz. Eğer burada 2 bin metrekareden az bir arsa alırsanız ve arsanın etrafına tel çekerseniz veya içine konteyner koyarsanız ve içinde yaşarsanız olmaz. Bu duruma müdahale ederiz. Büyükçekmece göl havzasının imara kapalı olan mutlak koruma sahası ve kısa mesafeli koruma sahasında arsanıza dört tane direk dikersiniz, üstüne de bir çadır çekersiniz sonra da giderken toplarsınız. Bunun dışında hiçbir şey yaptırmayız. Kimseye bir çivi dahi çaktırmayız" diye konuştu.

Dolandırıcılar, pandemiyi fırsat bildi! Vatandaşlara imarlı arazi diye, göl havzasını sattılar

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Son Dakika Güncel Dolandırıcılar, pandemiyi fırsat bildi! Vatandaşlara imarlı arazi diye, göl havzasını sattılar - Son Dakika


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