Dolandırıcılar para trafiğini öğretim görevlisinin hesabından yapmışlar - Son Dakika

Adana'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin FETÖ ve PKK terör örgütlerinin eline geçtiğini söylediği vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen 43 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlıların dolandırdıkları paraları bir öğretim görevlisi adına internet üzerinden açtıkları "papara" hesabına yatırıp aldıkları ortaya çıktı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp "kimlik bilgileriniz FETÖ ve PKK terör örgütünün eline geçmiş, çok gizli bir operasyon yapıyoruz bu operasyona dahil olmazsanız elinize kelepçe takılacak, hapse gireceksiniz" diye kandırıp para ve altınlarını aldığı bir örgüt olduğunu tespit etti.



Bu tespit üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle polis 2 ay önce 5 şüpheli şahsı teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takipler sonucunda liderliğini Mustafa A.'nın (36) yaptığı aralarında bir özel bankanın güvenlik görevlisi Nadir T.'nin de bulunduğu 49 kişilik örgütün olduğu saptandı. Polis yapılan bu takipler sırasında zanlıların 24 vatandaştan 815 bin lira para istediğini, bu paranın 602 bin lirasını zanlıların aldığını, 212 bin lira paranın ise polis tarafından bankada bloke edilerek kurtarıldığını belirledi.



Öğretim görevlisinin adına 'papara' hesabı açtılar



Polis yaptığı takipte zanlıların polise yakalanmamak ve para yatırılan hesapların bloke edilmemesi için internet üzerinden açılan ve hiçbir bankaya bağlı olmayan EFT, havale ücretinin de alınmadığı elektronik cüzdan olarak da adlandırılan "papara" hesabı açtıklarını belirledi. Polis zanlıların bu hesabı da İstanbul'da özel bir üniversite de öğretim görevlisi olan F.L.T.'nin kimlik bilgilerini çalarak onun adına açtıklarını tespit etti. Zanlıların vatandaşları arayarak korkuttuğu, dolandırdıktan sonra da aldıkları parayı bu "papara" hebasına aktardığı ve kendi hesaplarına aktardıkları öğrenildi.



Polis bu tespitin üzerinden öğretim görevlisine ulaşıp 'papara hesabınız var bunu dolandırıcılar kullanıyor bu hesabı kapatın' diye uyarıda bulundu. Ancak öğretim görevlisi 'papara hesabının ne olduğunu bilmediğini öyle bir hesabının da olmadığını' söyleyerek polise inanmadı. Bunun üzerine Adana polisi İstanbul polisi ile irtibata geçerek durumu anlatıp öğretim görevlisi ile görüşmelerini istedi. Bunun üzerine polis öğretim görevlisi ile görüşüp dolandırıcıların internet üzerinden kimlik bilgilerini kullanarak hesap açtığını bunu da dolandırdığı vatandaşların parasını aktarmak için kullandığını söylemesi üzerine öğretim görevlisi hesabı kapatıp zanlılardan şikayetçi oldu. Polis bu tespitlerin ardından 14 Ocak günü 49 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Adana ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda 3'ü kadın 43 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkartılan zanlılardan aralarında şebeke lideri olduğu öne sürülen Mustafa A., özel bir bankada güvenlik görevlisi olan ve şebekeye yardım ettiği öne sürülen Nadir T.'nin de bulunduğu 17 zanlı tutuklanırken 26 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA