Üye Girişi
Dolandırıcılar sağlık çalışanın kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldı - Son Dakika

Dolandırıcılar sağlık çalışanın kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldı

09.12.2021 20:04

Dolandırıcılar sağlık çalışanın kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldıZONGULDAK Zonguldak'ta 46 yaşındaki sağlık çalışanı Çetin Kanat'ın habersizce kredi kartı limiti yükseltildi.

Dolandırıcılar sağlık çalışanın kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldı

ZONGULDAK Zonguldak'ta 46 yaşındaki sağlık çalışanı Çetin Kanat'ın habersizce kredi kartı limiti yükseltildi. Ardından da bir alışveriş sitesinden 20 bin liralık cep telefonu satın alındı. Dolandırıldığını ifade eden Kanat, hem bankaya hem de ilgili siteye başvursa da sonuca ulaşamadı. Mağduriyetini anlatan Kanat, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre kentte bir kamu kurumunda çalışan 46 yaşındaki sağlık çalışanı Çetin Kanat'ın cep telefonuna önce bir SMS ulaştı. Kredi kartı limitinin 35 bin TL'ye yükseltildiğini gören Kanat'a kısa zaman sonra bir alışveriş sitesi üzerinden 20 bin liralık cep telefonu satın alındığı mesajı geldi. Şok üstüne şok yaşayan Kanat telefonuyla bankayı aramak istediği bankadan aradığını söyleyen kişi yaptığı alışverişi sordu. Olayın şokuyla böyle bir alışveriş yapmadığını ve iptal edilmesini isteyen Kanat, karşı tarafın gereken işlemin yapıldığını ve mobil bankacılığının bloke edildiğini söylemesi üzerine telefonu kapattı. Ancak arayan numaranın bir GSM hattına ait olduğunu görmesi üzerine ikinci kez bankayı aradı. Yapılan alışveriş sonrası paranın satıcıya geçmediğini ve provizyonda beklediğini söyleyen Kanat, banka yetkilisine de işlemin bilgisi dışında olduğunu ve iptal edilmesini söyledi.

Çağrı merkezi yetkilisinin işlemi iptal ettiğini ve provizyondaki işlemin gerçekleştirilmeyeceğini söylemesi üzerine 48 saatlik bekleme sürecine girdiğini anlatan Kanat, hafta sonu sabah 06.00 sıralarında bankadan gelen mesajı görünce bir şok daha yaşadı. İşlemin gerçekleştiği ve ödemenin satıcıya aktarıldığını öğrenen Kanat yeniden bankayı aradı. Yetkiliye işlemin iptal edilmesine rağmen neden ödemenin satıcıya aktarıldığını soran Kanat yanıt alamadı. Bu sırada kargonun iade edilmesini beklerken dolandırıcıya gönderildiğini öğrenen sağlık çalışanı hukuk mücadelesi başlattı.

Tüketici Hakları Derneği'ne de başvuran sağlık çalışanı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"Bunlar bir şebeke olabilir"

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Çetin Kanat hem banka hem de alışveriş sitesi yetkilileri ile yaptığı görüşmelerdeki belgeleri delil olarak Cumhuriyet Savcılığı'na sunacağını ifade etti. Kanat, başından geçenleri şöyle aktardı:

"Geçen hafta Cuma günü saat 15.00 sıralarında bana bankadan bir mesaj geldi. Kredi kartı limitinin 35 bin liraya yükseltildiği yazıyordu. Bankanın rutin uygulaması sandım. Aradan 3-5 saniye geçmeden bir mesaj daha geldi. 20 bin liralık alışveriş yapıldığı yazıyordu. Elim ayağım sinirden titremeye başladı. Telefonla bankayı aramak isterken telefonum çaldı. Karşıdaki kişi kredi kartı limitimin yükseltildiğinden bahsetti. Bilgim olup olmadığını sordu. Ardından da 20 bin liralık alışveriş yapıldığını söyledi. Bilgimin olmadığını söyledim. Bankanın mobil bankacılığına girmemi söyledi. Gerçekten de alışveriş yapıldığı yazıyordu. Panikledim. Sakin olmamı söyledi. Benim adıma iki adet krediye de başvurulduğunu söyledi. Bankanın onay vermediğini anlattı. İki sanal kartla toplam 20 bin liralık alışveriş yapıldığını anlattı. Ben böyle bir alışveriş yapmadığımı söyleyince beni azarladı. Neden bankayı aramadığımı sordu. Bende kendilerinin anında zaten beni aradığını söyledim. Kendisi bankacılık işlemlerimi bloke edeceğini söyledi. Sonradan baktım gerçekten de hesaplara giremez oldum. Bir daha böyle şeylere dikkat edin dedi. Banka diye görüşüyordum. Bir şahıstı. İnsanın basireti bağlanıyor derler ya telefonu kapatınca banka olmadığını anladım. Peşine bankayı aradım. Banka görevlisine işlemlerin iptal edilmesini ve dolandırıldığımı söyledim. İptal etme yetkisinin olmadığını söyledi. Kendilerine sonuçta müşterilerinin olduğunu söyledim. İtiraz dilekçesi verebileceğimi ve provizyonu iptal etmemi söyledim. Sonrasında alışveriş sitesi yetkilisiyle görüşmede satıcı firmayı arayıp alışverişte şaibe olduğunu ve ürünün gönderilmemesini istettirdim. Kargo aşamasında olduğunu ve ürünün geri çekildiğini söylediler telefon görüşmesinde. Şahsın ismini istedim. Bilgi veremeyeceklerini ama isminin Seda olduğunu söylediler. İnceleme sonrasında iki iş gününde şirketin parayı banka hesabına aktaracağını söylediler. Ertesi gün provizyonun gerçekleşip paranın satıcıya aktarıldığını öğrendim. Kendilerini uyarmam ve iptal talebine rağmen para aktarıldı. Bu iş küçük iş değil. Şebeke işi. Bunun arkasında kim bilir neler var. Bir de iki normal krediye başvurmuşlar. Ev kredim olduğu için muhtemelen onaylanmadı. Mağdurum. Şikayetçi oldum. Hukuk sürecini bekleyeceğim."

Dolandırıcılar sağlık çalışanın kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldı
Dolandırıcılar sağlık çalışanın kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldı
Dolandırıcılar sağlık çalışanın kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldı
Dolandırıcılar sağlık çalışanın kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldı

Cep Telefonu, Kredi Kartı, Zonguldak, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dolandırıcılar sağlık çalışanın kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı 15:44 Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf 14:30 Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı 14:24 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı

Son Dakika Haberleri
20:19 "Bilmem mi" şarkısıyla dans eden öğrencilere konser vermek isteyen Sefo'ya izin çıkmadı
19:56 Son dakika: Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: Herkesin beklentisini karşılayacak
19:56 Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen adam, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış
19:42 2 gündür haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu
19:35 Bütçe görüşmelerinde el hareketi ve küfür gerginliği
19:26 Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu
19:24 RTÜK Başkanı Şahin'den Konuşanlar'la ilgili yeni açıklama: Ceza anlamına gelmez
19:19 İntihar etmek isteyen adamı şampiyonluk çağrısı vazgeçirdi
19:00 Kameramanı öldürüp, cesedini yakan adam özür diledi
18:02 Kılıçdaroğlu, patronlara seslendi: Geçin bunları da doğru düzgün teklifte bulunun
"Bilmem mi" şarkısıyla dans eden öğrencilere konser vermek isteyen Sefo'ya izin çıkmadı "Bilmem mi" şarkısıyla dans eden öğrencilere konser vermek isteyen Sefo'ya izin çıkmadı         
20:19
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı         
16:29
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada! Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada!         
12:13
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek         
11:07
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 20:24:44. #1.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcılar sağlık çalışanın kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement