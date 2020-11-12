Dolandırıcılar, SMA'lı bebeklerin yardım kampanyalarını hedef aldı - Son Dakika

ANKARA'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 ile mücadele eden 23 aylık Öykü Elmalıca ve SMA Tip 2 ile mücadele eden 28 aylık Mira Lina Pala'nın fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açan dolandırıcılar, yardımseverlerden para topladı. Durumu fark eden aileler, suç duyurusunda bulundu.

Başkent'te dolandırıcılar, SMA hastası bebeklerin yurt dışında uygulanan gen tedavisi görebilmesi için sosyal medyada ailelerinin başlattığı yardım kampanyalarını kullandı. Kimliği belirsiz kişiler, 23 aylık Öykü Elmalıca için açılan hesabı birebir taklit ederek, küçük kızın fotoğrafının yer aldığı; ancak IBAN bilgisinin farklı olduğu sahte hesap açtı. Dolandırıcılar yine 28 aylık Mira Lina Pala için açılan hesabı taklit ederek, 'Mira Lina Kara' adıyla başka bir sahte hesap açtı. Bu yöntemle hesapları gerçek sanarak takibe alan yardımseverlerden para toplayan şüpheliler, yardım kampanyalarına da zarar verdi. Çocukların tedavisi için sosyal medyadan yardım bekleyen aileler, durumu fark ederek suç duyurusunda bulundu. Ayrıca ailelerin başvurusu üzerine bu sahte hesaplar kapatıldı.

'BAŞKA SAYFALARA İTİBAR EDİLMESİN'Öykü Elmalıca'nın babası Hasan Elmalıca, hesaplarının tek bir karakter dışında taklit edildiğini söyledi. Bu süreçte kötü niyetli insanlarla karşılaştıklarını kaydeden Elmalıca, "Biz çocuğumuzu kurtarmak için mücadele içerisindeyiz; ancak bu insanlar bizim sosyal medya hesabımızı birebir kopyalayıp Öykü'nün fotoğrafını, bilgilerini kopyalayıp sadece IBAN bilgisini değiştirerek kendi adlarına para toplamaya çalışıyorlar. Biz evladımızı kurtarmak isterken, bir çocuğun canı üzerinden böyle bir şey yapmaya kalkan insanları tarif edecek bir kelime yok. Bu konuda biz gerekli işlemleri yaptık ve bu hesap kısa sürede kapatıldı. Bizim tek bir hesabımız var. Bu sayfada Öykü'nün bütün bilgileri, belgeleri, bizim banka bilgilerimiz mevcut. Başka sayfalara itibar edilmemesi, eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa bize bildirmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.'GEREKLİ YASAL İŞLEMLERİ YAPTIK'Anne Sühal Elmalıca, Öykü için bir kuruşu bile bir araya getirebilmek için çok büyük mücadele verdiklerini belirterek, "Sesimizi insanlara duyurabilmek için geceler boyu uykusuz kaldığınız oluyor; ama vicdansız insanlar bizim adımıza para toplamışlar. Biz bunun için gerekli yasal işlemleri de yaptık, başvurularımızı da yaptık, polis merkezlerine bildirimlerinizi de yaptık. Bizi yıpratan şey, insanlar sürekli arayıp 'sizin hesabınız gerçek mi, sahte mi?' şeklinde sorular yöneltmeye başladılar. Biz sadece çocuğumuz için çocuğumuzun tedavisi için bir çaba içerisindeyiz. Lütfen dolandırıcılar yüzünden Öykü'nün kampanyası zarar görmesin, tedavisi için gereken miktarı bizim bir an önce toplamamız gerekiyor. Bu hesaplara bu sahte hesaplara itibar edilmesin" diye konuştu.'KAMPANYAMIZ DURMA NOKTASINA GELDİ'28 aylık Mira Lina Pala'nın babası Cihan Pala ise, "Bu insanlar benim kızım adına sahte hesap açıp para toplamışlar. Yaklaşık 3 bin 500, 4 bin TL civarında para toplamışlar. Biz şahsı tespit ettik, ismi, adresi ve telefon numarası mevcut. İnsanların duygularıyla oynayarak para toplamış. Biz hemen gerekli yerlere durumu bildirdik. Gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Bu durumu avukatımız yargıya taşıyacak. Bu olaydan sonra kampanyamız durma noktasına geldi. Kızımızı sağlığına kavuşturmak istiyoruz. Biz de her anne baba gibi kızımızın elinden tutup onunla yürümek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anne Şeyda Pala ise dolandırıcıların kızlarının raporundaki ismi 'Mira Lina Kara' olarak değiştirerek başka bir sosyal medya hesabından bağış topladıklarını anlattı. Pala, "Bizimle iletişime geçmeden başka bir hesaba bağış yapmasınlar lütfen. Bizim iletişim numaramız var. Büyük miktarlarda bağışlar farklı hesaplara yapılmasın. Zamanımız da kalmadı artık" dedi.