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Dolandırıcılar, tonlarca kimyasal maddeyi kamyona yükleyip sırra kadem bastı - Son Dakika

Dolandırıcılar, tonlarca kimyasal maddeyi kamyona yükleyip sırra kadem bastı

17.06.2021 09:24
Dolandırıcılar, tonlarca kimyasal maddeyi kamyona yükleyip sırra kadem bastı, System.String[]

Tuzla'da kimya şirketlerini 'alıcı' kılığında dolandıran 5 kişilik şebeke, tonlarca titanyum dioksit ve epoksi reçine olarak tabir edilen variller dolusu kimyasal maddeyi kamyona yükleyip sırra kadem bastı.

Tuzla'da kimya şirketlerini 'alıcı' kılığında dolandıran 5 kişilik şebeke, tonlarca titanyum dioksit ve epoksi reçine olarak tabir edilen variller dolusu kimyasal maddeyi kamyona yükleyip sırra kadem bastı. Polisin devreye girmesi ile dolandırıcıların planı deşifre olurken, yakalanan zanlılar savcılıkça serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı, Tuzla'da faaliyet gösteren 2 ayrı kimya firmasında yaşandı. İddiaya göre dolandırıcılar, adları açıklanmayan iki ayrı kimya şirketini farklı zamanlarda arayarak "daha önce iş yaptıkları firma olduklarını" söyleyip başkasına ait firma ismiyle veresiye ürün istedi.

Daha önce aynı firma ile iş yapan şirketin adını kullanmışlar

İki şirket, daha önce de mal alışverişi yaptıkları firma temsilcileri olduklarına inandıkları kişilere "parayı 2 gün sonra tahsil etmek" şartıyla ürün vermeyi kabul etti. Dolandırıcılar, taleplerine karşılık verilince vakit geçirmeden hemen harekete geçti. 5 kişilik dolandırıcılık şebekesi, iki kimya şirketinden piyasa değeri 376 bin lirayı bulan 10 ton titanyum dioksit ve yüzey kaplamada kullanılan 390 bin lira değerindeki 24 varil epoksi reçineyi kamyona yükleyerek firmaların depolarından ayrıldı.

Ödeme günü geldiğinde gerçek ortaya çıktı

Ödeme zamanı geldiğinde satılan kimyasal maddelerin parasının hesaplarına yatırılmadığını gören şirketin yöneticileri, şebekenin adını verdiği firmayı aradı. Aradıkları firmadan söz konusu ürün alışverişi için herhangi bir taleplerinin olmadığı cevabını alınca dolandırıldıklarını anladı. Durumu hemen polise ihbar etti.

Polis önce kamyon sürücüsünü yakaladı, ardından şebeke üyelerine ulaştı

İhbar üzerine harekete geçen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında dolandırıcılığa konu malzemelerin önce Kartal'da bir sokağa indirildiği ve devamında başka bir kamyona yüklendiği belirlendi. Yapılan takibin devamında kamyon sürücüsü R.K. yakalanarak gözaltına alındı. Kamyon şoförü R.K. emniyette çapraz sorguya alındı. Şoför, polise verdiği ifadesinde malı Tuzla'daki bir lojistik deposuna indirdiğini, 24 varil malzemeden 8 varili ve 10 tonluk titanyum dioksit malzemenin 1 tonluk kısmını G.A. isimli şahsın yönlendirmesiyle bir firmanın lojistik deposuna indirdiğini anlattı.

Malın büyük kısmı Bursa'ya sevk olmuş

9 tonluk kısmı ise Bursa'ya götürdüğünü, burada başka bir firmanın deposuna indirdiğini söyledi.

Kamuoyun sürücüsünün itirafları doğrultusunda çalışmalarını genişleten emniyet ekipleri, operasyonun devamında G.A. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Y.H., F.H. ve F.S. adlı 4 şüpheliyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların adreslerini verdikleri depolara düzenlenen baskında, söz konusu kimyasal malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Yakalanan dolandırıcılık şebekesine mensup 5 şüpheli, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 13 Haziran'da adli makamlara sevk edildi. Şebeke üyelerinden 4'ü hakkında "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakıldı. Kamyon sürücüsü R.K. ise ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan işleme alanı ağırlıklı olarak güneş pilleri sektörü gösterilen titanyum dioksit maddesi, nano teknolojik boya özelliğinden dolayı değerli bir maden olarak nitelendiriliyor. Epoksi rehineysem yüzey kaplamada kullanılan bir madde olarak biliniyor. - İSTANBUL

Dolandırıcılar, tonlarca kimyasal maddeyi kamyona yükleyip sırra kadem bastı
Dolandırıcılar, tonlarca kimyasal maddeyi kamyona yükleyip sırra kadem bastı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Dolandırıcılık, Kimyasal, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılar, tonlarca kimyasal maddeyi kamyona yükleyip sırra kadem bastı - Son Dakika


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