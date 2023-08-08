Dolandırıcılar Vergi ve Cezalarla İlgili SMS'ler Gönderiyor - Son Dakika
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Dolandırıcılar Vergi ve Cezalarla İlgili SMS'ler Gönderiyor

08.08.2023 17:16

Son günlerde sosyal medyada artan şikayetler arasında dolandırıcılar tarafından gönderilen vergi veya ceza ödemeleriyle ilgili SMS'lerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Dolandırıcılık yöntemine göre, vatandaşlara isimleriyle birlikte bir SMS gönderiliyor ve mesajda ceza veya vergi ödemesi olduğu vurgulanıyor. Mesajın sonunda ise e-Devlet veya UYAP gibi bir link bulunuyor. Ancak bu linklere tıklanması durumunda dolandırıcıların tuzağına düşülüyor ve ödeme için IBAN bilgileri isteniyor. Dolandırıcılık yöntemlerinin son günlerde artış gösterdiği belirtiliyor. Ünlü sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca da bu dolandırıcılık içeren SMS'leri sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları uyardı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise vatandaşları, kendilerini SPK veya diğer kurum çalışanı olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sosyal medyada son günlerde artan şikayetlerden birisi de dolandırıcılar tarafından gönderilen SMS'ler oluyor. Vergi veya ceza ödemeleriyle ilgili gönderilen SMS'lerin artışı dikkat çekti.

Son çıkan dolandırıcılık usulüne göre, vatandaşlara ismi ve soyismini içeren bir SMS atılıyor. Mesaj gönderilen kişinin bir cezası veya vergi ödemesi olduğuna dair vurgu yapılıyor. Mesajın sonunda e-Devlet "Maliye Sorgulama" veya UYAP ile benzer bir link bulunuyor.

ŞÜPHELİ LİNKLERE TIKLAMAYIN

Bırakılan linklere tıklayan kişinin karşısına e-Devlet'e benzer bir sayfa çıkıyor ve ödeme için IBAN bilgileri bulunuyor.

Dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaşlar borçlarını ödediğini sanıyor ancak aslında dolandırılıyor. Benzeri dolandırıcılık yöntemlerinin son günlerde artışa geçtiği belirtiliyor.

ÜNLÜ FENOMENİN BAŞINA GELDİ

"Röportaj Adam" olarak tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca da telefonuna gelen ve dolandırıcılık içeren SMS'leri sosyal medya hesabından paylaştı.

Karaca, mesajında "Bugün bana bu smsler geldi. Sakın bilgilerinizi girmeyin." ifadelerini kullandı.

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SPK VATANDAŞLARI UYARDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Kurulumuzun şahısları telefonla arayarak haklarında idari para cezası tesis edilmeden önce uzlaşma başvurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması veya belirli IBAN numaralarına para gönderilmesini talep etme gibi bir uygulaması bulunmamaktadır." açıklaması yaptı.

SPK açıklamasında, son dönemde Kurul'a ulaşan yatırımcı telefonları üzerine, kendisini SPK veya diğer bir kurum çalışanı, arabulucu ya da vekil olarak tanıtan ve Kurul personelinin adını ya da farklı unvanları kullanan kişilerce, vatandaşlardan, haklarında Kurulca idari para cezası uygulandığı/uygulanacağı veya kumar borcu sebebiyle veya Kurul'un arabuluculuk faaliyeti yürütmesi dolayısıyla para gönderilmesinin istendiği yönünde bilgi edinildiği belirtildi.

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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılar Vergi ve Cezalarla İlgili SMS'ler Gönderiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolandırıcılar Vergi ve Cezalarla İlgili SMS'ler Gönderiyor - Son Dakika
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