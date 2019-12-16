Dolandırıcılar yakalandı - Son Dakika

Kilis'in Polateli ilçesinde bir çiftçiye ait 20 adet koyununu dolandırıcılık yöntemiyle alan 3 kişi yakalandı.



Polateli ilçesine bağlı Belenözü Köyünde ikamet eden İ.H.S. isimli şahsın 20 adet küçükbaş hayvan aldıktan sonra parasını ödemeyerek kamyonet ile uzaklaştılar. İ.H.S durumu jandarmaya bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis- Hatay karayolunda kamyoneti durdurdu. Koyunlar sahibi İ.H.S'ye teslim edildi. Olayla ilgili olarak, H.Ç. S.A. ve N.A. gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı. - KİLİS