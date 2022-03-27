DOLANDIRICILARA 1,5 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASINI POŞET İÇİNDE TESLİM ETMİŞ - Son Dakika
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DOLANDIRICILARA 1,5 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASINI POŞET İÇİNDE TESLİM ETMİŞ

27.03.2022 09:47

KADIKÖY'de 81 yaşındaki L.D., kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına, bir poşet içine koyduğu 1.5 milyon TL'lik ziynet eşyasını teslim etti.

KADIKÖY'de 81 yaşındaki L.D., kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına, bir poşet içine koyduğu 1.5 milyon TL'lik ziynet eşyasını teslim etti. Dolandırıcıların Bakırköy'de bir başka kişiden de aynı yöntemle 250 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı belirlendi. Polisin takibiyle yakalanan Ömer E.(26) tutuklandı.

Dolandırıcıların hedefi olan 81 yaşındaki L.D., ziynet eşyalarının çalındığını farkedince polisi aradı. Kendisini arayan kişinin polis olduğuna inandığını söyleyen L.D. Evde bulunan altınların sahte olup olmadığını kontrol edeceklerini, daha sonra bana iade edeceklerini söylediler. Dedikleri gibi ziynet eşyalarını bir poşete koyarak beklemeye başladım. Kendisini polis olarak tanıtan ve kapıma gelen kişiye teslim ettim. Daha sonra bir daha beni aramadılar. İşte o zaman dolandırıldığımı anladım dedi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerden Ömer E.'yi gözaltına aldı. Daha önce de benzer suçlardan iki kez işlem yapıldığı belirlenen şüphelinin, Bakırköy'de bir başka mağdurdan da 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edildi.

Şüpheli Ömer E. sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Polis Ömer E.'nin suç ortaklarını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DOLANDIRICILARA 1,5 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASINI POŞET İÇİNDE TESLİM ETMİŞ

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Türk Lirası, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOLANDIRICILARA 1,5 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASINI POŞET İÇİNDE TESLİM ETMİŞ - Son Dakika


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