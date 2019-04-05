Dolandırıcılara 20 Bin TL ve 4 Bileziğini Eliyle Teslim Etti
1 saat önce
Kastamonu'da bir kişi, telefon dolandırıcılarına 20 bin TL ve 4 altın bileziğini kaptırdı.
Kastamonu
'da bir kişi, telefon dolandırıcılarına 20 bin TL ve 4 altın bileziğini kaptırdı.
Edinilen bilgiye göre, Cide
ilçesinde Ece Mahallesi'nde ikamet eden A.T, kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan dolandırıcıların talebi üzerine, 20 bin TL'sini ve 4 altın bileziği bir torbaya koydu. Ardından A.T., para ve bileziklerini evin önüne gelen dolandırıcıya teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.T, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis
ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:45 Kaynak: İHA
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