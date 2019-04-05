Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılara 20 Bin TL ve 4 Bileziğini Eliyle Teslim Etti

Dolandırıcılara 20 Bin TL ve 4 Bileziğini Eliyle Teslim Etti

1 saat önce

Kastamonu'da bir kişi, telefon dolandırıcılarına 20 bin TL ve 4 altın bileziğini kaptırdı.

Dolandırıcılara 20 Bin TL ve 4 Bileziğini Eliyle Teslim Etti, System.String[]
Kastamonu'da bir kişi, telefon dolandırıcılarına 20 bin TL ve 4 altın bileziğini kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde Ece Mahallesi'nde ikamet eden A.T, kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan dolandırıcıların talebi üzerine, 20 bin TL'sini ve 4 altın bileziği bir torbaya koydu. Ardından A.T., para ve bileziklerini evin önüne gelen dolandırıcıya teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.T, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:45 Kaynak: İHA

Polis, Kastamonu, 3. Sayfa
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