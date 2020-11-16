Dolandırıcılara 41 bin lirasını kaptıran şahıs: "Uykularım kaçtı, psikolojim bozuldu" - Son Dakika

Dolandırıcılara 41 bin lirasını kaptıran şahıs: "Uykularım kaçtı, psikolojim bozuldu"

16.11.2020 09:31

- Dolandırıcılara 41 bin lirasını kaptıran şahıs: "Uykularım kaçtı, psikolojim bozuldu" Ordulu bir vatandaşın kredi kartından, Konya'daki yem fabrikasından bilgisi dışında 41 bin liralık işlem yapıldı Psikolojisi bozulan ve uyku uyuyamayan Rıza Pelit: "Konya'da işlem yapıldığı gün görevde...

- Dolandırıcılara 41 bin lirasını kaptıran şahıs: "Uykularım kaçtı, psikolojim bozuldu"

Ordulu bir vatandaşın kredi kartından, Konya'daki yem fabrikasından bilgisi dışında 41 bin liralık işlem yapıldı

Psikolojisi bozulan ve uyku uyuyamayan Rıza Pelit:

"Konya'da işlem yapıldığı gün görevde olduğuma dair belge var, bu bilgilere nasıl ulaşıyorlar?"

ORDU - Ordu'da yaşayan bir vatandaş, kredi kartından 41 bin liralık harcama yapıldığını fark edip dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu. O günden bu yana uyku uyuyamadığını ifade eden şahıs, psikolojisinin de bozulduğunu ifade etti.

Altınordu ilçesinde ticaretle uğraşan 50 yaşındaki 3 çocuk babası Rıza Pelit, ilk olarak 7 Eylül tarihinde kendi adına kayıtlı olan cep telefonu hattının tanımadığı kişiler tarafından bilgisi dışında iptal edildiğini fark etti. Bu durum sonrasına müşteri temsilcisi ile görüştüğünde, kimlik bilgileri doğrultusunda hattının yenilendiğini ancak kendisinin böyle bir işlem yapmadığını iddia eden Pelit, iki gün sonra ise daha büyük bir şok yaşadı. Pelit, kredi kartı ile bir ödeme yapacağı esnada, 56 bin lira limiti bulunan kredi kartının 'yetersiz bakiye' uyarası verdiğini görünce banka ile iletişim kurdu. Kredi kartı kullanılarak Konya'daki bir yem fabrikasından 41 bin liralık ürün alındığının öğrenilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Pelit, savcılığın yolunu tuttu.

"Konya'da işlem yapıldığı gün görevde olduğuma dair belge var"

Dolandırıcılar, kredi kartı ile işlem yaptığı gün Ordu'da görevde olduğunu ve bunun belgeli olduğunu aktaran Pelit, "Bunu öğrenince şaşırdım. 9 Eylül tarihinde ise sanayide borcumu ödemek için kredi kartı kullanmak istedim. Hesabı ödeyeceğim esnada limit yetersizliği olduğunu söylediler. Bu sefer bankanın müşteri temsilcisi ile görüştüm ve bana Konya'da bulunan bir yem fabrikasından 41 bin liralık işlem yapıldığı bilgisi verildi. Ben böyle bir yem fabrikasından ürün almadığım için savcılığa suç duyurusunda bulundum ve kartımı iptal ettirdim" dedi.

"Bu bilgilere nasıl ulaşıyorlar?"

Bankanın verdiği cevap üzerine yem fabrikası ile görüştüğünü anlatan Pelit, "Benim adıma anne kızlık soyadını ve tüm bilgileri paylaşarak ve imza kullanılarak yem alındığını ve paranın çekildiği bilgisi verildi. Ben de kendilerine böyle bir imzamın olmadığını söyledim. Başkaları tarafından ben dolandırıldım, kimse benim gibi bir olay yaşamasın. Hesabımdan 41 bin TL para çekmişler" diye konuştu.

"Dolandırıcıyı 13 defa aradım ama telefonuma bakmadı"

Konya'daki yem fabrikası yoluyla dolandırıcılara ulaştığını ancak görüşemediğini anlatan Pelit, "Benim kartımdan bu parayı kim çektiyse ve tüm bilgilerimi kim nereden aldı? Ben bunların bulunmasını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Uykularım kaçtı, psikolojim bozuldu"

Dolandırıldığını anladığı günden bu yana gözüne uyku girmediğini ifade eden Rıza Pelit, psikolojisinin de bozulama noktasına geldiğini anlatarak, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını anlattı.

Dolandırıcılara 41 bin lirasını kaptıran şahıs: Uykularım kaçtı, psikolojim bozuldu
Dolandırıcılara 41 bin lirasını kaptıran şahıs: Uykularım kaçtı, psikolojim bozuldu
Dolandırıcılara 41 bin lirasını kaptıran şahıs: Uykularım kaçtı, psikolojim bozuldu
Dolandırıcılara 41 bin lirasını kaptıran şahıs: Uykularım kaçtı, psikolojim bozuldu

Kredi Kartı, Pelit, Konya, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılara 41 bin lirasını kaptıran şahıs: 'Uykularım kaçtı, psikolojim bozuldu' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Dolandırıcılara 41 bin lirasını kaptıran şahıs: "Uykularım kaçtı, psikolojim bozuldu" - Son Dakika
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