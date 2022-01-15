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Dolandırıcılara 47 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika

Dolandırıcılara 47 bin lirasını kaptırdı

15.01.2022 13:11
Dolandırıcılara 47 bin lirasını kaptırdı

Kahramanmaraş'ta bir okulda kantin işletmeciliği yapan vatandaş, telefon dolandırıcılarına 47 bin lirasını kaptırdı.

Kahramanmaraş'ta bir okulda kantin işletmeciliği yapan vatandaş, telefon dolandırıcılarına 47 bin lirasını kaptırdı.

Dulkadiroğlu İlçesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kantin işletmeciliği yapan Abdülkadir Zeki Gülmez, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir kadınla konuştu. Kadın, "Şifrenizi acil olarak değiştirmeniz gerekiyor, şifrenizi bizimle ve banka personeliyle paylaşmayın" şeklinde konuşmasını ardından Gülmez, telefonundaki mobil banka uygulamasına girerek söylenenleri yaptı. Bir müddet sonra dolandırıldığını anlayan Gülmez, durumu polise bildirdi. Ekiplerin incelemesinin ardından kantin işletmecisi Gülmez'in 47 bin lira dolandırıldığı öğrenildi.

Olay sonrası şikayetçi olduğunu ifade eden Gülmez, "Pazartesi günü saat 3 sıralarında iş yerinde oturuyordum ve bir telefon çaldı. Buyurun dedim, kendisi benim adımı söyleyerek görüşmek bir bankadan aradıklarını söyledi. Mobil internet güvenlik biriminden aradığını söylediler ve kredi kartlarımın yanında olduğunu söylediler. 'Şifrenizi acil olarak değiştirmeniz gerekiyor, şifrenizi bizimle ve banka personeliyle paylaşmayın' dedi. Bu arada ben bankanın mobil sistemine girdim ve şifremi değiştirdim, karşıdaki kadın beni yönlendirmeye başladı ve ikinci bir numara verdi, bankanın müşteri temsilcisi olacağını söyledi. Beni şuraya buraya bas diye yönlendirdi. Sonrasında farklı kredi kartımızın olup olmadığını sordu. Ben daha sonra dolandırılmaktan şüphelendim ve bankaya gittim" dedi.

'Banka bana dolandırıldığımı söyledi'

Dolandırılma şüphesiyle bankaya gittiğini ve banka görevlilerinin kendisine dolandırıldığını söylediğini ifade eden Gülmez, "Sonrasında numarayı aradığımda numaranın geçici süre görüşmelere kapalı olduğunu söylendi. Banka temsilcisi diye verilen ikinci numarayı aradığımda ise Erzurum' Horasanlı ve İstanbul'da yaşayan bir şahıs çıktı. Hesaplarını kiraya verdiğini söyledi. Ben de, "Bu hesap kirayı duymadık, ev ve araba kirasını duyduk ta" dedim. İnternetten kendilerine ulaşıldığını söyledi ve bir şeyler anlattı. Bankayla görüşmemizde ise biz okey vermişiz. Emniyete suç duyurusunda bulunduk. İnşallah ekipler kısa sürede suçluyu bulacaklar. 21 bin 500 lira bir çekilmiş, 26 bin 400 lira da ayrı çekilmiş toplamda 47 bin" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Dolandırıcılara 47 bin lirasını kaptırdı
Dolandırıcılara 47 bin lirasını kaptırdı

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Banka, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılara 47 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolandırıcılara 47 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika
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