Üye Girişi
Dolandırıcılara 47 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika

Dolandırıcılara 47 bin lirasını kaptırdı

16.01.2022 00:58
Dolandırıcılara 47 bin lirasını kaptırdı

Kahramanmaraş'ta bir okulda kantin işletmeciliği yapan vatandaş, telefon dolandırıcılarına 47 bin lirasını kaptırdı.

Kahramanmaraş'ta bir okulda kantin işletmeciliği yapan vatandaş, telefon dolandırıcılarına 47 bin lirasını kaptırdı.

Dulkadiroğlu İlçesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kantin işletmeciliği yapan Abdülkadir Zeki Gülmez, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir kadınla konuştu. Kadın, "Şifrenizi acil olarak değiştirmeniz gerekiyor, şifrenizi bizimle ve banka personeliyle paylaşmayın" şeklinde konuşmasını ardından Gülmez, telefonundaki mobil banka uygulamasına girerek söylenenleri yaptı. Bir müddet sonra dolandırıldığını anlayan Gülmez, durumu polise bildirdi. Ekiplerin incelemesinin ardından kantin işletmecisi Gülmez'in 47 bin lira dolandırıldığı öğrenildi.

Olay sonrası şikayetçi olduğunu ifade eden Gülmez, "Pazartesi günü saat 3 sıralarında iş yerinde oturuyordum ve bir telefon çaldı. Buyurun dedim, kendisi benim adımı söyleyerek görüşmek bir bankadan aradıklarını söyledi. Mobil internet güvenlik biriminden aradığını söylediler ve kredi kartlarımın yanında olduğunu söylediler. 'Şifrenizi acil olarak değiştirmeniz gerekiyor, şifrenizi bizimle ve banka personeliyle paylaşmayın' dedi. Bu arada ben bankanın mobil sistemine girdim ve şifremi değiştirdim, karşıdaki kadın beni yönlendirmeye başladı ve ikinci bir numara verdi, bankanın müşteri temsilcisi olacağını söyledi. Beni şuraya buraya bas diye yönlendirdi. Sonrasında farklı kredi kartımızın olup olmadığını sordu. Ben daha sonra dolandırılmaktan şüphelendim ve bankaya gittim" dedi.

'Banka bana dolandırıldığımı söyledi'

Dolandırılma şüphesiyle bankaya gittiğini ve banka görevlilerinin kendisine dolandırıldığını söylediğini ifade eden Gülmez, "Sonrasında numarayı aradığımda numaranın geçici süre görüşmelere kapalı olduğunu söylendi. Banka temsilcisi diye verilen ikinci numarayı aradığımda ise Erzurum' Horasanlı ve İstanbul'da yaşayan bir şahıs çıktı. Hesaplarını kiraya verdiğini söyledi. Ben de, "Bu hesap kirayı duymadık, ev ve araba kirasını duyduk ta" dedim. İnternetten kendilerine ulaşıldığını söyledi ve bir şeyler anlattı. Bankayla görüşmemizde ise biz okey vermişiz. Emniyete suç duyurusunda bulunduk. İnşallah ekipler kısa sürede suçluyu bulacaklar. 21 bin 500 lira bir çekilmiş, 26 bin 400 lira da ayrı çekilmiş toplamda 47 bin" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Banka, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılara 47 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika


Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar dondu kaldı Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar dondu kaldı         
00:48
Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin         
22:24
Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
18:42
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
15:50
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü         
10:10
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
23:40 Yunanistan'ın, kara sularında 12 mil talebinden vazgeçtiği iddia edildi
23:39 İstanbul'da cadde ve sokaklar beyaza büründü
23:18 Rıdvan Dilmen anlattı, Erbatur Ergenekon şaştı kaldı
23:10 Şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'ya Mustafa Sandal'dan destek
22:53 Oktay Kaynarca müjdeyi verdi: Yeni bir projem var
22:52 İsmail Kartal'dan eski dostu hakkında yöneltilen soruya manidar yanıt: Boş kağıda imza attım
22:24 Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin
22:07 Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
21:56 Fenerbahçe'de Altay'dan sonra Berke de sakatlandı
21:22 Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 01:36:48. #1.12#
SON DAKİKA: Dolandırıcılara 47 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement