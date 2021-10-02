Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor - Son Dakika

Aksu ilçesinde eşiyle mütevazi bir yaşam süren Mehmet Duvar'ın hayatı 3 yıl önce evine gelen tanımadığı 2 kişi nedeniyle değişti. Tanrı misafiri olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan kimliği belirsiz bu kişiler, Mehmet Duvar'a 45 milyonluk bir servete ortak edeceklerini söyledi. Bir gün Mehmet Duvar'a ağzı kapalı, içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu söyledikleri bir toprak kap getiren 2 kişi, bu eseri saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Mehmet Duvar, zengin olma hayaliyle kapı saklamaya başladı.

ADALET BAKANLIĞI'NA KADAR BAŞVURDU

Şehir dışına giden 2 şüphelinin peyderpey istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar, en sonunda dolandırıldığını anladı. Para göndermekten vazgeçen Mehmet Duvar, yanına aldığı sözde tarihi eserle polise başvurup, elindeki havale dekontlarını da vererek, birinin yalnızca adını bildiği H. ve A.Y. ile bunların suç ortağı olduğu öne sürülen B.U.'dan şikayetçi oldu. Ancak adli süreç Mehmet Duvar'ın beklediği gibi sonuçlanmadı. Önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı, sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kalan Mehmet Duvar, Adalet Bakanlığı'na kadar başvursa da sonuç elde edemedi.

3 YILDIR KÜSLER

Olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan bu süreçte eşi Dudu Duvar ile arası bozuldu. Mehmet Duvar, tartıştığı eşini evden kovunca araları açıldı. İki katlı bir evde oturan çiftten Dudu Duvar birinci kata yerleşirken, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katı iki göz oda haline getirip burada yaşamaya başladı. 2018 yılından bu yana birbirleriyle küs olan ve hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti, yaşamlarını bu şekilde sürdürmeye devam ediyor.

"AKINTIYA KAPILDIM"

Yaşanan olaydan sonra hem maddi hem manevi olarak yıpranan Mehmet Duvar başına gelenleri Demirören Haber Ajansı mikrofonuna anlattı. 30 Haziran 2018 tarihinde evinin önünde 35 plakalı bir araç durduğunu ve içerisinden biri 70, diğeri 60 yaşlarında 2 kişinin indiğini ve 'İşte aradığımız adam' diyerek yanıma geldiklerini söyleyen Mehmet Duvar, "'Biz yemeğini yemeye geldik' dediler. İçeri buyur ettim ve iş sonra başka şeye döndü. Evimin 2 kilometre ilerisinde bir define keşfettiklerini, bunu çıkarmaya geldiklerini söylediler. O günden sonra tekrar ertesi gün geldiler. Ben bunları balık yemeye götürdüm. Akşam olunca da bunlar ellerinde ağzı kapalı bir toprak kap getirdiler. 45 milyon lira değerindeki bu eseri saklamamı kendilerinin yurt dışına çıkarak bu malzemeyi satıp para ile döneceklerini söylediler. Yol parası için benden 25 bin TL istediler. Kendilerine bu parayı verip yolcu ettim. Aradan birkaç gün sonra tekrar arayıp Ankara'da bulunan danışmanına 10 bin lira daha çıkarmamı isteyince onu da PTT'den havale ettim. Daha sonra benden 35 bin lira daha talep ettiler, o parayı da gönderdim. Bundan sonra 19 bin 925 TL daha gönderdim. Ardından 4x4 bir araba getireceklerini, ancak gümrük vergisi olduğu için 60 bin liraya daha ihtiyaç olduğunu söylediler. 'Bu kadar parayı ben kaldıramam az da öteki arkadaşa yüklen' deyip göndermedim. Son defasında benden 5 bin lira daha isteyince dolandırıldığımı anlayıp, 'ben zaten bu işe girdiğime pişman oldum' diyerek göndermeyeceğimi söyledim ve rest çektim. Bunlar telefonlarıma bakmamaya başladı. Ben ısrarla arayınca önce engellediler, ardından hattı iptal ettirdiler. Ben kabahatliyim, bende de suç var, akıntıya kapıldım. '45 milyonu 3 kişi bölüşeceğiz' deyince kandım" dedi.

"BEN YANDIM BAŞKASI YANMASIN"

Dolandırıldığını anladıktan sonra kendisine emanet edilen sözde tarihi eser olan toprak kabın ağzını keskiyle açtığını anlatan Mehmet Duvar, içerisinden çıkan 3 heykelcikle polise başvurduğunu söyledi. Dolandırıcılara gönderdiği paralara ilişkin havale dekontlarını da ibraz ederek, 2 kişiden şikayetçi olduğunu belirten Mehmet Duvar, para gönderdiği sözde danışman B.U. hakkında yapılan soruşturmada paraların İzmir Karabağlar'da çekildiğinin tespit edildiğini ve Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı yapılan tahkikat sonrasında olayla ilgili takipsizlik kararı vererek, dosyanın kapatıldığını kaydetti. Karara bir üst makam olan Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla itiraz eden Mehmet Duvar, bu itirazı da reddedilince Adalet Bakanlığı'na başvurduğunu ancak bakanlığın süresi içerisinde itiraz edilmediği gerekçesiyle başvuruyu kabul etmediğini söyledi. Elinin kolunun bağlandığını aktaran Duvar, "Ben paramı istemiyorum. O para gitti. Yılanın ağzına giren bir daha geri çıkmaz. Benim derdim, ben yandım başkası yanmasın. Bu çete çökertilsin. Dosya yeniden incelensin istiyorum" diye konuştu.

"ALDIĞIMIZ EVİ DE SATIP ONU DA VERECEKTİ"

50 yıllık evliliğinde sürekli çalıştığını, hayvan besleyip satarak kazandıkları ile arsa aldığını anlatan Mehmet Duvar'ın eşi Dudu Duvar ise, "Eşim 4 sene şoförlük etti, yattı hala yatıyor. Ben hayvan bakıp besleyip biriktirdiklerimle arsa almıştım. Antalya'dan ev almak için 4 arsa satıp parasını bankaya koymuştuk. 3 adam geldi bunu 'dedemin dedesinin dedesinden kalma hazine var' diye kandırıp bir gece toprak kazmaya götürdüler. Eline bir toprak tencere verip, elindeki 25 bin lirayı alıp gitmişler. Sonra 'ver bakalım para, ver bakalım para' bundan ne var ne yok almışlar. En son küçük oğlumdan 50 bin lira isteyince çocukların haberi oldu, 'baba yapma, etme' diyerek engel oldular. Yoksa Antalya'da aldığımız evi de satıp onu da verecekti" dedi.

"BİRBİRİMİZİ YEDİK ETE PARA VERMEDİK"

Bu olaydan sonra eşiyle aralarında tartışma çıktığını ve evden kovulduğunu söyleyen Dudu Duvar, "Biz 'para yollama' deyince kötü olduk. Birbirimizi yedik, ete para vermedik. Beni evden kovdu. Bir süre gittim 'malım var' diye mecbur döndüm. Şimdi ben üst katta, o alt katta, 3 senedir ayrı oturuyoruz, konuşmuyoruz. Sağ olsun çocuklarım bana bakıyor" diye konuştu.

"YİYECEK EKMEĞE MUHTAÇ OLDUK"

Giden paralarının geri gelmeyeceğini bildiğini söyleyen Dudu Duvar, kendilerini dolandıranlara "Allah'ından bulsunlar, hayrını görmesinler. Her şeyimiz vardı, şimdi yiyecek ekmeğe muhtaç olduk. Buna da şükür ne diyeyim. Yerinde sağ olsun başka diyeceğim yok" diyerek gözyaşı döktü.

GÖZÜ YOLLARDA

Hem mal varlığını hem aile huzurunu kaybeden Mehmet Duvar, şimdi ilçe girişinde bulunan evinin önünde gözü yolda bir gün kendisini dolandıranların insafa gelip aldıkları parayı geri ödeyecekleri günü bekleyerek, gününü geçiriyor. Mehmet Duvar, 50 yıllık eşiyle yine eskisi gibi mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeyi hayal ediyor.