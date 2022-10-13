DOLANDIRICILARA İNANDI, 3 BİLEZİĞİNİ BOZDURUP 52 BİN TL'Yİ VERİLEN HESABA YATIRDI - Son Dakika
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DOLANDIRICILARA İNANDI, 3 BİLEZİĞİNİ BOZDURUP 52 BİN TL'Yİ VERİLEN HESABA YATIRDI

13.10.2022 16:01

ZONGULDAK'ta telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen Emine Duman, 3 bileziğini bozdurup 52 bin lirayı verilen hesaba yatırdı.

ZONGULDAK'ta telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen Emine Duman, 3 bileziğini bozdurup 52 bin lirayı verilen hesaba yatırdı. Dolandırıcılar, Duman'dan kalan para ve altınlarını da isterken, durumu anlayan halk polise haber verdi. Hesaba yatırılan paranın ise alındığı belirlendi.

Olay, öğle saatlerinde, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kendisini polis memuru 'Ömer Sert' olarak tanıtan kişi, Emine Duman ile telefonla görüşüp, adının karıştığı soruşturma kapsamında elinde bulunan altınları bozdurmasını ve parayı verdikleri hesaba yatırmasını istedi. Telefonda söylenenlere inanan Duman, 3 bileziğini bozdurup bankada verilen hesaba yatırdı. Dolandırıcılar, banka şubesinin önündeki Emine Duman ile kalan altın ve paraları için telefonla konuşmaya devam ederken, durumdan şüphelenenler polise haber verdi.

İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Çevredekilerin dolandırıldığı konusunda ikna etmeye çalıştığı Duman, tepki gösterip susmalarını istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Emine Duman ile görüşürken, dolandırıcılar telefonu kapattı. Şüphelilerin parayı çektiğinin anlaşılmasıyla Emine Duman ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DOLANDIRICILARA İNANDI, 3 BİLEZİĞİNİ BOZDURUP 52 BİN TL'Yİ VERİLEN HESABA YATIRDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DOLANDIRICILARA İNANDI, 3 BİLEZİĞİNİ BOZDURUP 52 BİN TL'Yİ VERİLEN HESABA YATIRDI - Son Dakika
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