Dolandırıcılara kurbanlıklarını kaptıran besici, 6 yıl sonra şüphelilerin yakalanmasıyla teselli buldu - Son Dakika
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Dolandırıcılara kurbanlıklarını kaptıran besici, 6 yıl sonra şüphelilerin yakalanmasıyla teselli buldu

02.07.2022 11:11
Dolandırıcılara kurbanlıklarını kaptıran besici, 6 yıl sonra şüphelilerin yakalanmasıyla teselli buldu

Konya'da 6 yıl önce kurbanlık hayvanlarını dolandırıcılara kaptıran ve şüphelilerin yakalanmasını sevinçle karşılayan Seyit Gürler, besicileri dolandırıcılara kanmamaları konusunda uyardı.

Konya'da 6 yıl önce kurbanlık hayvanlarını dolandırıcılara kaptıran ve şüphelilerin yakalanmasını sevinçle karşılayan Seyit Gürler, besicileri dolandırıcılara kanmamaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, büyükbaş ve küçükbaş satıcılarını dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 3 zanlının mağdur ettiği besicilerden Seyit Gürler, başından geçenleri AA muhabirine anlattı.

Gürler, 32 yıldır besicilik yaptığını, gecesini gündüzüne katarak çalıştığını söyledi.

Besiciliğin çok zor olduğunu ancak bunu meslek edindikleri için her şeye katlandıklarını anlatan Gürler, bu şekilde emek verirken dolandırıcıların kendilerini hedef almasına çok üzüldüklerini dile getirdi.

"Devletimizin bunlara en ağır cezayı vermesini istiyoruz"

Yaklaşık 6 yıl önce kurbanlık sattığı kişiler tarafından kendisinin de dolandırıldığını belirten Gürler, şöyle konuştu:

"Benden üç büyükbaş aldılar. Hayvanların parasını vereceklerini söylemişlerdi ama vermediler. Bir netice elde edemedim, tehdit edildim. Parayı alamayacağımı anlayınca emniyete başvurdum ancak bir sonuç alamadım. Bu süreçte bu suç şebekesinin onlarca hayvan satıcısını dolandırdığını öğrendim. Yakalandıklarını duyunca çok sevindim. Devletimizden Allah razı olsun. Bu suçluları yakaladı. Benim gibi şu ana kadar yaklaşık 15 mağdur var. Adalete güveniyoruz. Devletimizin bunlara en ağır cezayı vermesini istiyoruz. Besicilikle uğraşan vatandaşlarımızın uyanık olmasını ve hiç tanımadığı insanlarla veresiye iş yapmamalarını tavsiye ederim."

Gürler, bu şüphelilerin yanlarına aldıkları adamlarla dolandırdıkları besicileri tehdit ettiklerini ancak devletin güçlü olduğunu kaydederek, "Hayvan fiyatları yüksek. Besiciler biraz daha yüksek fiyata satalım diye dolandırıcıların tuzağına düşmesin. Herkes tedbirini alsın, sağlam firmalara ve sağlam kişilere hayvanlarını versin. Hiç olmazsa başları ağrımasın. Emeklerinin karşılığı boşa gitmesin." diye konuştu.

Konya'da kurbanlık satıcılarının 2,5 milyon lirasını dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı 30 Haziran'da yakalanıp tutuklanmıştı, mağdur sayısının artabileceği, yürütülen çalışmanın devam ettiği öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılara kurbanlıklarını kaptıran besici, 6 yıl sonra şüphelilerin yakalanmasıyla teselli buldu - Son Dakika

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