Dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın, 6 erkek şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın, 6 erkek şahıs gözaltına alındı
Dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın, 6 erkek şahıs gözaltına alındı -Telefonla eskort dolandırıcılığına yönelik operasyon: 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltı Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon üzerinden eskort dolandırıcılığı...
Dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın, 6 erkek şahıs gözaltına alındı
-Telefonla eskort dolandırıcılığına yönelik operasyon: 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltı
DENİZLİ - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon üzerinden eskort dolandırıcılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltına alındı. Telefon üzerinden vatandaşları arayarak eskort dolandırıcılığı yapan 7 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahısların öğle saatlerinde mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 11:29 Kaynak: İHA
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