Dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın, 6 erkek şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltına alındı. Telefon üzerinden vatandaşları arayarak eskort dolandırıcılığı yapan 7 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahısların öğle saatlerinde mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın, 6 erkek şahıs gözaltına alındı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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