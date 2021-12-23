Dolandırıcılardan akıllara durgunluk veren yöntem - Son Dakika

Eskişehir'de, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaşın 370 bin lirasını dolandıran şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası S.Y. (73), telefonda kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler tarafından dolandırıldı. Evindeki sabit telefon üzerinden mağduru arayan dolandırıcılar, S.Y.'den bilgisini verdikleri banka hesabına 370 bin TL para göndermesini istedi. Telefonda kendisini arayanlara inanmadığını söylemesi üzerine şüpheliler, S.Y.'ye çağrıyı sonlandırıp 155 Polis hattını aramasını söyledi. Telefonu kapatıp 155'i çeviren S.Y.'nin aramasına aynı şahıslar yanıt verdi. Durum böyle olunca şüphelilerin polis olduğuna ikna olan vatandaş, önce 220 bin TL ardından 150 bin TL olmak üzere toplamda 370 bin TL'yi dolandırıcıların hesabına gönderdi.

Paralel hat çekerek dışarıya yapılan çağrıları kendilerine yönlendirdiler

Telefon görüşmesinden yaklaşık 1 saat sonra dolandırıldığını anlayan S.Y., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre şüphelilerin S.Y.'nin telefon konuşmasını gerçekleştirdiği apartman önündeki telefon kutusu üzerinden paralel hat çekerek dışarıya yapılan çağrıları kendilerine yönlendirdikleri anlaşıldı. Dolandırıcılık şüphelilerinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR