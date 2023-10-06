Dolandırıcıların hedefi olan talihsiz adam, ATM'ye gidince beyninden vurulmuşa döndü - Son Dakika

Dolandırıcıların hedefi olan talihsiz adam, ATM'ye gidince beyninden vurulmuşa döndü

Son Güncelleme: 06.10.2023 11:07

Bir sabah uyandığında telefonun kilitlendiğini fark eden otobüs şoförü Koray Duman, ATM'ye para çekmeye gidince beyninden vurulmuşa döndü. Dolandırıcıların hedefi olan talihsiz adam 245 bin lirasından oldu. Kaptırdığı paranın oğlunun tedavi parası olduğunu söyleyen Duman, ''Otobüs şoförüyüm, aldığım para belli zaten. Bu parayı ben nasıl ödeyebilirim. Banka ödeyeceksin diyor. Nasıl bu işin içinden çıkacağım bilmiyorum.'' dedi.

Otobüs şoförlüğü yapan Koray Duman, dolandırıcıların hedefi oldu. Bir sabah uyandığında telefonun kilitlendiğini belirten Duman, bankamatiğe para çekmeye gidince dolandırıcıların hedefi olduğunu anladı. Talihsiz adamın hesabını boşaltan dolandırıcılar üstüne bir de kredi çekti.

245 BİN LİRASINDAN OLDU

245 bin lirasından olan Duman, gözyaşları içinde "Ben otobüs şoförüyüm o parayı nasıl öderim" diyerek sitem etti. Duman kaptırdığı paranın oğlunun tedavi parası olduğunu söyledi.

"NASIL BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKACAĞIM BİLMİYORUM"

Show Haber kameralarına konuşan Duman, "Bana söylüyorlar ki sabah 05.50'de nakit 20 bin TL çekilmiş, 40 bin TL kredi kartımdan kullanılmış, 185 bin TL de kredi çekilmiş. Otobüs şoförüyüm, aldığım para belli zaten. Bu parayı ben nasıl ödeyebilirim. Banka ödeyeceksin diyor. Nasıl bu işin içinden çıkacağım bilmiyorum." dedi.

Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Dolandırıcıların hedefi olan talihsiz adam, ATM'ye gidince beyninden vurulmuşa döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolandırıcıların hedefi olan talihsiz adam, ATM'ye gidince beyninden vurulmuşa döndü - Son Dakika
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