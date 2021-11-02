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DOLANDIRICILARIN İSMİNİ KULLANDIĞI AVUKAT: İSMİME KULLANMADIĞIM EYŞAN'I EKLETECEĞİM - Son Dakika

DOLANDIRICILARIN İSMİNİ KULLANDIĞI AVUKAT: İSMİME KULLANMADIĞIM EYŞAN'I EKLETECEĞİM

02.11.2021 19:10

ERZURUM'da avukatlık ve arabuluculuk yapan Esra Yılmaz, isminin dolandırıcılar tarafından kullanıldığını, günde 5-6 mağdurun kendini aradığını belirterek, ismine kullanmadığı Eyşan'ı eklemeyi düşündüğünü belirtti.

ERZURUM'da avukatlık ve arabuluculuk yapan Esra Yılmaz, isminin dolandırıcılar tarafından kullanıldığını, günde 5-6 mağdurun kendini aradığını belirterek, ismine kullanmadığı Eyşan'ı eklemeyi düşündüğünü belirtti. Yılmaz, "Kendini avukat, polis, arabulucu, savcı olarak tanıtan kişilere insanlar itibar etmesin" diyerek vatandaşları uyardı.

Erzurum'da 16 yıldır avukatlık ile arabuluculuk yapan Esra Yılmaz, internet üzerinden sipariş ettiği ürünleri kargodan teslim almayanların, kendi ismiyle dolandırıldığını belirtti. Kargolarını almayan vatandaşların, adını Esra Yılmaz, avukat, arabulucu, uzlaştırmacı olarak tanıtan kişinin aradığını ifade eden Avukat Esra Yılmaz, "16 yıllık meslek hayatımda bu sene çok sıkıntılı duruma maruz kaldım. Temmuz ayından beri 5 aydır sürekli vatandaşlar beni arıyor, isminin avukat, arabulucu, uzlaştırmacı Esra Yılmaz olduğunu söyleyen şahsın kendilerini aradığını, avukat kimliğini kullanarak kendilerinin daha öncesinden bir kargo firmasından teslim almadığı ürün sebebiyle haklarında icra takibi, cezai soruşturma başlatacaklarını, şu kadarlık meblağ parayı ödemeleri gerektiğini söylüyor. Hakaret ederek tehdit ederek dile getiriyor. Vatandaşlar durumdan korktukları için beni arıyorlar" diye konuştu.

Vatandaşların kendisine internetteki iletişim bilgilerinden ulaştığını anlatan Yılmaz, "Türkiye genelinde 20'den fazla avukat Esra Yılmaz var. Arabulucu siciline kayıtlı 2 tane Esra Yılmaz var. İnternet üzerinden arama motorlarından ismim çıkıyor. Tanımlanmış bir büro adresim var. Beni arıyorlar. Direkt şahısların numaraları da çıkıyor. Bana 'siz Esra Yılmaz mısınız, siz beni aradınız mı?' diyorlar. Hayır diyorum. 'Biz daha önce kargomuzu iptal ettik, teslim almadık. Bu kargo firmasının avukatı, arabulucu olduğunu isminin Esra Yılmaz olduğunu beyan eden şahıs avukat kimliğini kullanarak para talep ediyor' diyorlar. Vatandaşlar, arayan kişinin kendilerini hakaret ve tehditte de bulunduğunu söylüyor. Ben de kendilerine 'Bakın sizi arayan numarayla benim numaram aynı numara değil. Gidin savcılığa şikayet edin sizi arayan numaraları verin, kargo numaralarını ibraz edin diyorum" dedi.

'AYIRICI OLSUN DİYE İSİM EKLETECEĞİM'

Temmuz ayından beri günde 5-6 kişinin kendisini aradığını kaydeden Yılmaz, "Ben bıktım, bunaldım. Savcılığa şikayet ettik, bir kaç olaydan sonra. Şu anda soruşturma devam ediyor. Aynı zamanda ismim çok yaygın, Yılmaz soy ismi de çok yaygın. İsim ekletelim o şekilde ayırıcı işaret olur, insanlar benim ismimi aramaz dedik. Yaşadıklarımdan sonra bugüne kadar kullanmadığım 'Eyşan' ismini ismime ekletmeyi düşünüyorum. Henüz isim tashihi davasını açmadık. Mahkeme ne karar verir bilmem ama açacağım o davayı da" dedi.

Olayla ilgili yaptıkları suç duyurusu sonrası soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Soruşturma da devam ediyor şu anda. Soruşturmanın gizliliği esastır biliyorsunuz. Sadece şunu söyleyebilirim. 2 kişinin ismi tespit edilmiş. Birisi yabancı uyruklu. Bu şahıslar muhtemelen zayıf kişileri buluyorlar bu kişiler üzerinden hat çıkarıyorlar. Kendisini savunamayacak kişiler üzerinden hat çıkarıyorlar. ve o hattın üzerinden vatandaşlara ulaşıyorlar. Benim söyleyeceğim, isminin Esra Yılmaz olduğunu söyleyen yahut başka bir isim kullanarak avukatım, arabulucuyum, uzlaştırmacıyım, polisim, güvenlik görevlisiyim diye kendilerini arayanlara itibar etmesinler. Mutlaka savcılığa şikayette bulunsunlar, ellerindeki delilleri ibraz etsinler."

DOLANDIRICILARIN İSMİNİ KULLANDIĞI AVUKAT: İSMİME KULLANMADIĞIM EYŞAN'I EKLETECEĞİM
DOLANDIRICILARIN İSMİNİ KULLANDIĞI AVUKAT: İSMİME KULLANMADIĞIM EYŞAN'I EKLETECEĞİM
DOLANDIRICILARIN İSMİNİ KULLANDIĞI AVUKAT: İSMİME KULLANMADIĞIM EYŞAN'I EKLETECEĞİM
DOLANDIRICILARIN İSMİNİ KULLANDIĞI AVUKAT: İSMİME KULLANMADIĞIM EYŞAN'I EKLETECEĞİM

İnternet, Erzurum, Savcı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOLANDIRICILARIN İSMİNİ KULLANDIĞI AVUKAT: İSMİME KULLANMADIĞIM EYŞAN'I EKLETECEĞİM - Son Dakika


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SON DAKİKA: DOLANDIRICILARIN İSMİNİ KULLANDIĞI AVUKAT: İSMİME KULLANMADIĞIM EYŞAN'I EKLETECEĞİM - Son Dakika
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