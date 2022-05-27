Dolandırıcıların milyonların verilerini nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Dolandırıcıların milyonların verilerini nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı

27.05.2022 18:40
Dolandırıcıların milyonların verilerini nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcıların 53 milyon 700 bin kişinin kimlik bilgisini hackerlerden satın aldığı ortaya çıktı.

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcıların 53 milyon 700 bin kişinin kimlik bilgisini hackerlerden satın aldığı ortaya çıktı.

Kars merkezli 4 ilde internetten kendilerine sipariş verenlerin adına sahte kimlik düzenleyip, ürün adrese ulaşmadan teslim alarak dolandırıcılık yapanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda şüphelilerin bilgisayarlarında 53 milyon 700 bin kişinin kimlik bilgisi ile 570 kişinin e-devlet şifresi bulundu. Zanlıların 53 milyon 700 bin kişinin bilgilerini, 2015 yılı genel seçimlerinde oy kullanan kişilerin verilerini çalan hackerlerden satın aldığı ve 570 kişinin e-devlet şifrelerinin de kendileri tarafından kurulan sahte web sitelerinden elde ettikleri öğrenildi.

(İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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