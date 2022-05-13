DOLANDIRICILARIN OYUNUNU BOZAN KUYUMCU, YAŞLI ADAMIN 257 BİN TL'SİNİ KURTARDI - Son Dakika
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DOLANDIRICILARIN OYUNUNU BOZAN KUYUMCU, YAŞLI ADAMIN 257 BİN TL'SİNİ KURTARDI

13.05.2022 12:01

KIRIKKALE'de, telefon dolandırıcısı tarafından kandırılan Fevzi Güner (73), başka bir hesaba para göndermek için yardım istediği kuyumcunun, dolandırıcıların oyununu fark etmesi sayesinde 257 bin TL'sini kurtardı.

KIRIKKALE'de, telefon dolandırıcısı tarafından kandırılan Fevzi Güner (73), başka bir hesaba para göndermek için yardım istediği kuyumcunun, dolandırıcıların oyununu fark etmesi sayesinde 257 bin TL'sini kurtardı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Zafer Caddesi'nde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Kendisini İl Emniyet Müdürlüğü'nden Başkomiser İbrahim olarak tanıtan dolandırıcının kandırmayı başardığı emekli Fevzi Güner, Türk Lirası, Euro ve altınlarını önceden de müşterisi olduğu kuyumcu Metin Akçalı'ya getirdi. Fevzi Güner, kuyumcuya hesaplattırdığı birikimini, mobil banka üzerinden oğluna göndermesi için Akçalı'ya IBAN numarası verdi. Güner'in parayı göndermesini istediği hesap sahibinin soyadının farklı olması nedeniyle Metin Akçalı, yaşlı adamın dolandırılmak üzere olduğunu fark etti. Dolandırıcı tarafından tekrar aranan Güner'in telefonunu açan Akçalı, daha sonra polise ihbar yaptı. Akçalı'nın dolandırıcı ile telefonda görüştüğü anlar, kuyumcunun güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Gelen polis ekibi, Fevzi Güner'in kandırıldığını belirterek parasını bankadaki hesabına yatırmasını söyledi. Dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşanan olayı anlatan kuyumcu Metin Akçalı, şöyle konuştu

Yaşlı amca elinde poşet ile buraya geldi. Altın falan bozduracaktı. Elinde biraz altın, Euro ve Türk Lirası var. Hepsi yaklaşık 257 bin TL yapıyordu. Sonra parayı havale yapmamı istedi ve IBAN numarasını bana verdi. Parayı havale etmek için isim istedim. 'İsmi sorup vereyim' dedi. Parayı ne yapacağını sordum. O da parayı oğluna göndereceğini söyledi. Sonra telefonla görüşmek için dışarıya çıkınca şüphelendim. Sonra tekrar gelip verdiği isim oğluyla soyadı tutmuyordu, iyice şüphelendim. 'Amca seni dolandırırlar' deyince, 'Yok beni kimse dolandırmaz. Beni savcı ve emniyetten bir başkomiser aradı' dedi. 'Bu parayı ona havale edeceğim' dedi. Ben de 'Sakın öyle bir şey yapma, seni dolandıracaklar' dedim. O sıra dolandırıcılar aradı. Telefonu ben açtım. Bana da savcı olduğunu söyledi. 'Ben de sen bu adamı dolandıracaksın, savcı falan da değilsin' dedim. Sonra da polise haber verdim ve ekipler geldi.

DOLANDIRICILARIN OYUNUNU BOZAN KUYUMCU, YAŞLI ADAMIN 257 BİN TL'SİNİ KURTARDI
DOLANDIRICILARIN OYUNUNU BOZAN KUYUMCU, YAŞLI ADAMIN 257 BİN TL'SİNİ KURTARDI
DOLANDIRICILARIN OYUNUNU BOZAN KUYUMCU, YAŞLI ADAMIN 257 BİN TL'SİNİ KURTARDI
DOLANDIRICILARIN OYUNUNU BOZAN KUYUMCU, YAŞLI ADAMIN 257 BİN TL'SİNİ KURTARDI

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Yaşlı adam, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 257 bin lirasını kaptırıyordu: Olayı fark eden kuyumcu dolandırıcıya göz açtırmadı Yaşlı adam, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 257 bin lirasını kaptırıyordu: Olayı fark eden kuyumcu dolandırıcıya göz açtırmadı 73 yaşındaki adam kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu! 73 yaşındaki adam kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!

Cep Telefonu, Türk Lirası, Kuyumcu, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOLANDIRICILARIN OYUNUNU BOZAN KUYUMCU, YAŞLI ADAMIN 257 BİN TL'SİNİ KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DOLANDIRICILARIN OYUNUNU BOZAN KUYUMCU, YAŞLI ADAMIN 257 BİN TL'SİNİ KURTARDI - Son Dakika
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