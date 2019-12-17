Dolandırıcıların şifresi: "Düğünümüz var damat lazım" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcıların şifresi: 'Düğünümüz var damat lazım' - Son Dakika

Dolandırıcıların şifresi: "Düğünümüz var damat lazım"

6 saat önce

Adana merkezli 5 ilde, sıfır kilometre araçların orijinal parçalarını, önceden çıkma hasarlı parçalar ile değiştirdikten sonra bilinçli şekilde trafik kazası yaparak sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlenen suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 48 zanlıdan 2'si kadın 13 şüpheli tutuklandı.

Dolandırıcıların şifresi:

Adana merkezli 5 ilde, sıfır kilometre araçların orijinal parçalarını, önceden çıkma hasarlı parçalar ile değiştirdikten sonra bilinçli şekilde trafik kazası yaparak sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlenen suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 48 zanlıdan 2'si kadın 13 şüpheli tutuklandı. Örgütün polise yakalanmamak için "düğünümüz var damat lazım" şifresini kullandığı belirlendi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin, otomobil bayilerinden, akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça takarak önceden belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi, belediye otobüsü gibi ağır vasıta araçlara arkadan çarpmak suretiyle bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp, tamir etmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlendi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 10 Eylül 2019 tarihinde başlatılan teknik-takip çalışmalarında, 2015 yılından bu yana Adana merkezli 5 ilde şebeke lideri tamircilik yapan Sedat T.'nin liderliğinde gerçekleştirdikleri 144 ayrı olayda sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdıkları, 221 şahsın olaylara karıştığı tespit edildi.


Eylül 2019'dan sonra yapılan teknik takip ile suç örgütünü kuran, yöneten, üyeleri ve birlikte hareket edenler tespit edildikten sonra tamirci kılığına giren polislerinde katılımıyla Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de, 53 adreste, 55 şüpheli şahsa yönelik 13 Aralık günü sabah 06: 45'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke lideri ile birlikte 4'ü kadın 48 şüpheli yakalanırken 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlıların ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar arasında 2'si kadın 3 kişinin belediye otobüs sürücü olduğu tespit edildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan aralarında örgüt lideri Sedat T. yardımcıları Tayfun Y. ile Gökhan T. ve belediye otobüs sürücüleri Kıymet G. ve Zeynep Ö.'nünde bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrol tedbiriyle, 21 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Polise yakalanmamak için şifreli konuştular


Bu arada, şüphelilerin teknik takip sırasında polise yakalanmamak için şifreli konuştukları ortaya çıktı. Zanlıların kaza planı yapıp kaza yapmaya gitmek istediklerinde "Düğünümüz var" şifresini kullandıkları, kaza yapacak sürücü içinde "damat lazım" diye şifre kullandıkları ortaya çıktı. Zanlıların telefonda "Düğünümüz var, damat lazım" diye bir cümle kurduğunda kaza yapacakları anlamına geldiği belirlendi. Örgütün kaza yapması için parayla profesyonel sürücü kiraladıkları bunlara da önceden kazayı nasıl yapacağı anlatıldığı da öğrenildi. - ADANA

Sigorta, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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